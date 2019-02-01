Как Мадуро сдаёт позиции

Венесуэльская оппозиция с каждым днём увеличивает легитимность на международной арене и наращивает контроль за государственными активами. Николас Мадуро внешне сохраняет спокойствие и демонстрирует уверенность в лояльности армии режиму, однако всё больше солдат и офицеров склоняются к поддержке акций протеста.

Европарламент одобрил резолюцию и признал 31 января лидера оппозиции Хуана Гуайдо законным исполняющим обязанности президента Венесуэлы . В документе указывается, что Николас Мадуро был избран на этот пост (20 мая 2018 года) с нарушением демократических стандартов, и его инаугурацию (10 января 2019 года) следует воспринимать как «узурпацию власти». Таким образом страны Евросоюза постепенно присоединяются к США и ряду других государств, признавшим Гуайдо президентом Венесуэлы. В то же время, согласно резолюции, Европарламент «отвергает любые предложения или попытки разрешить политический кризис в Венесуэле с помощью насилия». Ранее против эскалации насилия и иностранного вмешательства в дела Венесуэлы высказался Хуан Гуайдо.

«В Венесуэле нет риска гражданской войны. Почему? Потому что 90% населения хотят перемен… Венесуэла — свободная страна. Я считаю, что нет необходимости переходить к этой стадии (иностранной интервенции — News.ru)», — заявил он в интервью испанской газете El Pais.

Сложившийся кризис Гуайдо предложил решать в следующем порядке: добиться отставки Мадуро, сформировать переходное правительство, провести свободные президентские выборы и только затем «решать судьбу страны за столом переговоров», в том числе с привлечением к диалогу «чавистов». В свою очередь, Николас Мадуро ещё 30 января выразил готовности сесть за стол переговоров с представителями оппозиции при участии международных посредников.

«Есть несколько правительств, организаций в мире, которые демонстрируют свою искреннюю озабоченность происходящим в Венесуэле… я хотел бы, чтобы они поддержали этот диалог», — уточнил Мадуро в интервью РИА «Новости».

Однако противники Мадуро расценили это заявление как проявление слабости. Так, президент США Дональд Трамп назвал его следствием пошатнувшихся позиций боливарианского режима из-за «введённых санкций и сокращения доходов от нефти». Новые ограничения против Венесуэлы были введены 28 января: под удар США попала венесуэльская государственная компания PDVSA, поставлявшая на американский рынок около 500 тысяч баррелей нефти в день. Также были заморожены активы PDVSA, а американским компаниям и гражданам запрещено вести дела с венесуэльской госкомпанией. Каракас может потерять санкций около $11 млрд в год, что на фоне непростой экономической ситуации в Венесуэле нанесёт ощутимый урон, прогнозируют эксперты. При этом Вашингтон наоборот усилил позиции Хуана Гуайдо: передал ему контроль над частью правительственных активов Венесуэлы, находящихся на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских финансовых учреждений.

На этом фоне появляется всё больше признаков, что в ситуации кризиса и двоевластия слабеют не только экономическое, но и политические позиции Мадуро. Несмотря на ранее распространённое заявление высшего командования Вооружённых сил Венесуэлы (FANB) о верности боливарианскому режиму, Гуайдо указывает, что представители офицерского корпуса находятся в диалоге с оппозицией, правда, не ясно — правда это или политический трюк. 29 января телеканал CNN опубликовал интервью c двумя перебежчиками из FANB — Карлосом Гильеном Мартинесом и Хосе Идальго Азуайей. Бывшие военнослужащие сейчас находятся за пределами Венесуэлы. Они рассказали, что тысячи солдат и младших офицеров в Венесуэле вроде как готовы выступить против Мадуро, и призвали США, Бразилию, Перу и Колумбию поддержать оппозиционно настроенных венесуэльских военных «материально-техническим обеспечением и оружием».

«В каждом подразделении есть солдаты, которые готовы подняться (против Мадуро — News.ru) с оружием в руках. Они готовятся и учатся на прошлых ошибках. Они ждут подходящего момента, чтобы они могли ударить ещё сильнее, чтобы люди это почувствовали», — цитирует CNN других военнослужащих FANB в Каракасе, пожелавших остаться неизвестными.

По их словам, прошлые попытки младших офицеров свергнуть боливарианский режим терпели неудачу из-за лояльности Мадуро высшего командования, но среди военных всё больше тех, кто разделяет негодование граждан бесконечной инфляцией, отсутствием продовольствия и неумелым управлением экономикой.

Политические позиции Николаса Мадуро действительно существенно ослабли, отмечает News.ru заместитель директора Института стран Латинской Америки РАН Владимир Сударев.

«Сказываются непрекращающиеся акции протеста, усиление позиций Гуайдо на международной арене, экономическое давление. Мадуро «подкармливал» военных, несмотря на голод в стране, и потому высшее командование на словах его поддерживает. Но сидеть на штыках не очень удобно. Предположительно, в офицерском корпусе уже началось брожение. Оппозиция использует все возможности, чтобы «достучаться» если не до высшего комсостава, то до офицеров младшего и среднего звена», — указывает эксперт.

В то же время, по мнению Сударева, дальнейшее обострение ситуации может привести к многочисленным жертвам, а этого не желает ни оппозиция, ни Мадуро. Сейчас главная задача, которую предстоит решить мировому сообществу — усадить за стол переговоров сторонников Мадуро и Гуайдо, что очень сложно, но другого выхода нет, заключает латиномериканист.