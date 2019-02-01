Чем президент Зеленский плох для России

Чем президент Зеленский хорош и чем плох для интересов России

В украинской президентской гонке сменился лидер. Теперь во главе списка претендентов стоит популярный комик Владимир Зеленский . Более того, его шансы прийти к финишу первым выглядят наиболее предпочтительными. Для лояльных Петру Порошенко пропагандистов он уже стал «врагом номер один». Кем он может стать для России

Январский опрос от группы «Рейтинг» стал первым, отдавшим лидерство в президентской гонке Зеленскому: у юмориста 19% при 18,2% у Юлии Тимошенко и 15,1% у Петра Порошенко. Более того, в формате выбора «один из двух», подразумевающем второй тур голосования, Зеленский у обоих выигрывает, а Порошенко, напротив, у обоих проигрывает. Для действующего президента было бы предпочтительнее, чтобы в финал вместе с ним вышел кандидат от «Оппозиционного блока» Юрий Бойко (пока у него 10,0% и четвертое место).

Примечательно и то, что 45% респондентов хотят видеть президентом Украины «нового человека» даже в том случае, если у него нет опыта государственного управления. Намек на Зеленского со стороны составлявших опросник социологов в данном случае прозрачен.

Но еще важнее динамика: рейтинг Тимошенко — прежнего уверенного лидера падает, тогда как популярность Порошенко и Зеленского растет. При этом очевидно, что действующий президент, сумевший сделать частью своей широкомасштабной кампании даже Константинопольский патриархат, видит комика главной угрозой своему благополучию. В последние месяцы лояльные главе государства СМИ и блогеры фонтанируют публицистикой на тему того, насколько это неприемлемый для воюющей страны вызов — президент-дилетант Владимир Зеленский.

То, что дилетант (в политике) — абсолютная правда. Однако Зеленский этого не стесняется, наоборот, делает на этом акцент. Руководство выдвинувшей его в президенты партии «Слуга народа» и руководство творческой студии Зеленского «Квартал 95» — это зачастую одни и те же люди. Сейчас эта партия ведет активный набор в свои ряды, подчеркивая, что предпочтение отдается гражданам, ранее не участвовавшим в политике, а ее рейтинг перевалил за 12%, уступая только рейтингу тимошенковской «Батькивщины» (более 20%).

Не исключено, что данную схему предложили Зеленскому политтехнологи и, судя по рейтингам, не прогадали. Евромайдан выбросил на украинский берег пену — множество новых лиц, большинство из которых обрыдли украинскому избирателю в максимально короткие сроки, продемонстрировав свою истинную суть. Отсюда парадокс: в как бы «обновленной» украинской элите серьезный дефицит «новых лиц» вкупе с недоверием к «профессиональным политикам». Так слабость Зеленского превратилась в его силу, а его избирательная кампания — в шоу.

Ядро электората Зеленского — прозападная молодежь, люди, хорошо встроившиеся в постиндустриальную экономику, а также те, кто отдает актеру предпочтение как «лучшему из зол». Это оппозиционный, но при том не националистический и не пророссийский избиратель. И это те же самые люди, которые искренне ждали, что Евромайдан приведет их в Европу, а получили в итоге шовинистический угар и коррупционный бардак, то есть то, что и должны были получить.

Природа симпатий персонально к Зеленскому тоже понятна. Это обаятельный и рассудительный человек, при том — искренний, как кажется многим. В этой связи его программа (должным образом не сформулированная до сих пор) имеет второстепенное значение, но взгляды самого комика на ключевые вопросы более-менее известны.

С одной стороны, он финансировал из своих средств АТО. Считает, что Крым аннексирован Россией, а украинский язык должен оставаться единственным государственным. Он за дальнейшее движение на Запад, за автокефалию украинской церкви (правда, этот вопрос его, судя по всему, почти не волнует) и за продолжение той экономической политики, которая идет сейчас — за неимением альтернатив (сейчас эта политика сводится к получению кредитов от МВФ , что сам же Зеленский прежде выстебывал как попрошайничество).

Его образ украинского будущего выглядит так: «Офигенная либеральная очень свободная страна, чтобы здесь были мировые бабки в безопасности» (из интервью журналисту Гордону, после выхода которого президентский рейтинг юмориста стал расти еще быстрее).

Есть у Зеленского и другая сторона. Например, он категорически против возобновления военных действий в Донбассе и считает необходимым договориться с русскими «где-то посередине» взаимных требований, после чего утвердить договоренности у народа (видимо, через референдум).

Он против того, чтобы русскоязычных на Украине «ломали» и делали людьми второго сорта. Зеленский считает, что все решит «постепенная эволюция». И тут стоит напомнить, что актер сам неоднократно становился мишенью для защитников «мовы» из-за того, что производит и продюсирует в основном русскоязычный контент. Более того, он вступил в открытый конфликт с министерством культуры , «которое без культуры руководит нами и без которого культура ничего не потеряет», поводом для чего стало закрытие украинских границ для многих российских артистов.

В общем, Зеленский это такой «компромиссный кандидат». Патриот, но не фанатик. Западник, но не русофоб. Евромайдан, но без Порошенко.

Впрочем, бывший прихожанин УПЦ МП Порошенко на выборах тоже выступал как умеренный и компромиссный кандидат, который обещал добиться мира и за которого охотно голосовали на юго-востоке страны. Перенимание им повестки националистов произошло позднее, зато охватило такое количество вопросов, что правее Порошенко теперь разве что «азовец» Билецкий.

Таким образом президент Зеленский для современной Украины это «последний джедай» — символ новой надежды. Надежды на европейское будущее в цивилизационном смысле, надежды на обновление, надежды на нормальность. Надежды такого рода на Украине неизменно разбивались о быт, менталитет и географию, но не будем делать вид, что мы умеем предсказывать будущее. Лучше поговорить о том, что такое президент Зеленский для России.

Для России видимая адекватность кандидата — это и плюс, и минус одновременно. Необходимо отдавать себе отчет в том, что у многих в РФ, не исключая ее властные круги, сохраняется достаточно трогательное (чтобы не сказать — «братское») отношение к Украине. Украину нам до сих пор жалко, и адекватный человек во главе этого государства в итоге может договориться об определенных уступках с российской стороны, что обеспечит катящейся в тартарары украинской державе пусть не кредиты, но некоторую «передышку».

Нужно ли давать такую «передышку» откровенно враждебному государству, которое при этом не собирается отказываться от планов по евроатлантической интеграции, украинизации и антикоммунизации (за этим термином кроется борьба вообще со всем русским, включая памятник Суворову)? Скорее нет, чем да. Слабеющих врагов полагается додавливать до донышка, а не подкармливать до тех пор, пока очередной майдан, собравшись с силами, не откроет новую главу украинской истории — еще более антироссийскую.

С другой стороны, президентство Зеленского при всех кажущихся достоинствах этого человека может ускорить скатывание Украины в тартарары, в чем тоже есть как положительная, так и отрицательная сторона. Когда неуправляемое, нищее, расколотое государство дойдет до нового извода гражданской мясорубки, она неизбежно затянет в нее Донбасс и вновь сделает Россию обороняющимся участником конфликта.

В этом смысле в России принято недооценивать Порошенко. Он, конечно, человек крайне неприятный, а практические итоги его президентства хорошо видны на табло (то есть по рейтингам). Однако страну он принял в состоянии управленческого хаоса и расползания по швам. А в итоге — через посулы, хитрость, угрозы, а подчас и грубую силу — восстановил в ней-какую-никакую, но вертикаль власти. В том числе и поэтому ему пришлось перехватить (а местами и предвосхитить) повестку наиболее буйной части электората — националистов, к тому моменту уже не просто горлопанов, а до зубов вооруженных боевиков, грозивших выйти из-под контроля в любую секунду.

Сейчас у президента многие «в кармане», говорим ли мы о СМИ, значительной части финансовых элит или о силовиках. В этом ему немало помогли его капиталы, но еще больше — опыт и связи, благо речь идет об одном из ветеранов украинской политической сцены.

Ничем этим Зеленский похвастаться не может, а окончательное погружение Украины в управленческий хаос, повторимся, грозит России непредсказуемыми, а значит — возможно — и катастрофическими последствиями.

Конечно, нельзя сказать, что у актера вообще нет влиятельных союзников — одни лишь «новые люди». На Украине уверены, что за Зеленским маячит фигура опытного, амбициозного и могущественного кукловода — олигарха Игоря Коломойского. Возможно, в том числе и поэтому президентские пропагандисты воспринимают Зеленского как главную угрозу. Коломойский славится злопамятностью, и его «холодная война» с Порошенко быстро может стать «горячей».

По иронии судьбы Коломойский запустил политическую карьеру Зеленского задолго до того, как сам актер решил идти в политику. Дело в том, что телеканал «1+1», принадлежащий скандальному олигарху, является транслятором оного из самых популярных украинских телесериалов — «Слуга народа» с Зеленским в главной роли (да, совпадение названий сериала и партии не случайно), где кандидат в президенты Украины играет действующего президента Украины (и, надо признать, играет отлично, а на российском ТВ вообще нет политической сатиры той же степени жесткости).

На этом же телеканале Зеленский поздравлял украинцев с новым, 2019-м годом, объявляя о своем решении включиться в гонку за гетманской булавой. Ради Зеленского традиционное поздравление действующего президента было передвинуто в сетке вещания «на потом», и на канале подтвердили — это не случайность.

Другое дело, что о степени влияния Коломойского на Зеленского можно только догадываться. Пока она — предмет для допущений и спекуляции, да и мало ли, кто кого раньше поддерживал (тот же Коломойский, например, поддерживал Порошенко, а олигарх Борис Березовский поддерживал Путина). Оба они — «дикие карты» в рамках украинского кризиса, когда непонятно, где прорвет в следующий раз и как это отразится на соседях (то есть на нас, россиянах).

Зато понятно, что ждать от Зеленского тех отношений между РФ и Украиной, которые казались нам необходимым минимумом всего пять лет назад, бессмысленно, говорим ли мы об отказе от дерусификации, гарантиях транзита газа, цивилизованной торговле или отношениях с НАТО