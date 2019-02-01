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В китайском Харбине откроется генеральное консульство России 

РИА Новости + ещё 2
Фото: РИА Новости / Сергей Мамонтов
Генеральное консульство России откроется в китайском городе Харбин, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина РФ.
"Открыть генеральное консульство Российской Федерации в городе Харбине (Китайская Народная Республика)", — говорится в документе.
Как добавляется на сайте, открытие российского генконсульства в Харбине поможет расширению торгово-экономических и гуманитарных контактов, обеспечению защиты интересов российских хозяйствующих субъектов в Китае.
Решение об открытии российского генконсульства в Харбине и китайского во Владивостоке предусмотрено межправительственным соглашением от 2015 года.
Сейчас российская сторона восстанавливает в Харбине комплекс из пяти исторических двух-трехэтажных построек генконсульства царской России — там будет располагаться новое представительство.
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