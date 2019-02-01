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Трампу зачитали письмо от Си Цзиньпина 

РИА Новости + ещё 1 12 минут назад
Фото: © REUTERS / Yuri Gripas
Делегация КНР зачитала в ходе переговоров в Вашингтоне письмо от председателя КНР Си Цзиньпина в адрес президента США Дональда Трампа.
"Мы стремимся достичь взаимопонимания через переговоры и встречи, что будет выгодно для наших двух стран. Мы посылаем позитивный сигнал всему мировому сообществу по поводу отношений Китая и США", — отмечалось в письме, которое делегация зачитала в присутствии журналистов.
Трамп по итогам прочтения письма передал благодарности Си Цзиньпину, отметив, что он очень польщен и, возможно, пригласит китайского лидера к себе во Флориду. При этом, американский лидер подчеркнул, что окончательного решения по поводу встречи двух глав государств пока не принято.
Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне. На прошлой неделе Трамп заявил, что уверен в достижении справедливой торговли с Китаем "тем или иным образом". В то же время в Белом доме отметили, что Трамп не намерен смягчать свои требования, касающиеся, в частности, защиты интеллектуальной собственности, для достижения торгового соглашения с Китаем.
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В мире , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Китай , США
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