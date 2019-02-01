У США есть запасной план по КНДР, если дипломатия не сработает

Спецпредставитель госдепа США по КНДР Стивен Биган заявил, что у Вашингтона имеется запасной план в отношении Северной Кореи, если дипломатия не сработает.

"Нам нужно иметь запасной план, если дипломатический процесс не сработает. И у нас он есть", — сказал Биган, выступая в Стэндфордском университете.

Он отметил, что США "достигли некоторого прогресса" в дискуссиях о путях денуклеаризации Северной Кореи. "За последний год Северная Корея предприняла предварительные шаги по демонтажу и разрушению мест испытаний (ядерного оружия) — Тончханни и Пхунгери", — сообщил американский дипломат.

По его словам, в ходе встречи в октябре в Пхеньяне с госсекретарем США Майком Помпео лидер КНДР Ким Чен Ын дал обязательство пригласить американских экспертов для подтверждения полного закрытия полигона Пхунгери. Биган отметил, что вскоре планирует обсудить со своими северокорейскими партнерами "модальность обязательств" Ким Чен Ына по Тончханни и Пхунгери.

"С нашей стороны мы готовы обсудить многие действия, которые помогли бы выстроить доверие между нашими странами", — подчеркнул спецпредставитель по КНДР.

Биган пояснил, что у США также должно быть "полное представление по масштабу" ядерной программы КНДР. "Мы должны достичь соглашения по экспертному доступу и механизму мониторинга ключевых объектов", — сказал он, отметив, что "все это должно быть положено на дорожную карту". "В подходящее время с окончанием денуклеаризации мы готовы изучить с Северной Кореей и многими другими странами лучший способ мобилизовать инвестиции, улучшить инфраструктуру (КНДР — ред.)", — добавил спецпредставитель госдепа США по КНДР.