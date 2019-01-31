Европарламент признал Гуаидо «легитимным президентом» Венесуэлы

В четверг, 31 января, Европарламент одобрил резолюцию, в которой признал Хуана Гуаидо «легитимным временным президентом» Венесуэлы​​​. Об этом в своём Twitter сообщил председатель ЕП Антонио Таяни.

Комментируя такое решение ЕП, в Москве подчеркнули, что это признание можно считать актом вмешательства в дела Венесуэлы. Об этом РИА Новости заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв.

«США и Западная Европа тем самым подставляют и самого Гуаидо, превращая его, по сути, в своего ставленника, а не в оппозиционера или представителя серьезных политических сил внутри страны», — подчеркнул Косачёв.

«Одно дело — когда США и страны Латинской Америки, от них зависимые, признают Гуаидо руководителем страны вместо Мадуро, а тут ещё европейские парламентарии присоединились. Это, конечно, ещё не точка зрения ЕС, но Европарламент — представительный орган, и принятие резолюции подавляющим большинством говорит о том, что европейские парламентарии на стороне США», — отметил Почта.

«Мне представляется разумной концепция о том, что у европейцев нет европейского политического проекта, что это всё равно часть евроатлантического проекта, и при всех колебаниях США в зависимости от того, какой президент пришёл и какая политическая борьба, всё-таки Соединённые Штаты определяют основные направления политики Запада», — добавил политолог.

Риск вооружённого конфликта

В Венесуэле сохраняется угроза вооружённого конфликта, который может быть проведён при участии внешних сил. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Изменить ситуацию в Венесуэле США планировали очень быстро и давно. Если бы не было сопротивления внутри, если бы крупные игроки и державы не сказали о принципиальном неприятии подобного плана и не сопротивлялись, то ситуация очень давно изменилась бы в направлении негативного сценария», — заявила Захарова.

Она также подчеркнула, что и сами ключевые фигуры кризиса не настроены на мирный сценарий, а как раз наоборот форсируют военное вмешательство.

«С трибуны американских средств массовой информации The New York Times звучат призывы нынешнего венесуэльского оппозиционного лидера к свержению законного правительства. Он открыто подстрекает вооруженные силы Венесуэлы к военному перевороту», — сказала Захарова.

Напомним, ранее в американском издании NYT появилась статья Хуана Гуаидо. В материале самопровозглашённый «президент» Венесуэлы сообщил, что «передача власти потребует поддержки со стороны военных».

Гуаидо также открыто заявил, что оппозиция проводила «тайные встречи с вооруженными силами и силами безопасности» Венесуэлы.

Отвечая на вопрос корреспондента RT Марии Финошиной о том, почему лидер оппозиции не идёт на диалог с официальным избранным президентом страны Николасом Мадуро , Захарова пояснила, что Гуаидо действует по написанному сценарию.

«Здесь никаких сомнений и в том, что внутри Венесуэлы есть их внутренние проблемы, которые необходимо решать. Но есть также чёткое понимание, нет никаких сомнений, что сценарий по недопущению внутреннего консолидированного диалога проводится из-за рубежа», — подчеркнула представитель МИД РФ.

По её оценке, внутренний диалог блокируется для того, чтобы народ Венесуэлы не смог выйти из кризиса самостоятельно. Именно такой план Запад пытался реализовать и в Сирии, но этого не получилось, подчеркнула дипломат.

«Гуаидо — чуждое для Венесуэлы предложение, которое делается из-за рубежа», — отметила Захарова.

Позиция России

Несмотря на нагнетание ситуации в Венесуэле извне и неготовности оппозиции к диалогу, всё же существуют мирные способы разрешения противоречий, пояснила официальный представитель МИД РФ.

«Мы считаем, что возможности дипломатического содействия Венесуэле в решении этого очень сложного кризиса, сложного, потому что он стал объектом внимания зарубежных государств, не исчерпаны», — подчеркнула Захарова.

Она также добавила, что Москва готова выступить в качестве посредника в диалоге между законной властью Венесуэлы и оппозицией, а кроме того будет поддерживать конституционный строй в республике всеми возможными дипломатическими способами, в том числе на международных площадках таких, как ООН

Захарова также указала, что ситуация в латиноамериканской стране может усугубитья, если Соединённые Штаты примут пакет очередных санкций. И именно американские ограничения, по оценке российского ведомства, являются «ещё одним элементом плана Белого дома по осуществлению госпереворота в Венесуэле».

Официальный представитель МИД РФ отметила, что безответственное поведение США исключительно в своих интересах — это «прямая дорога к катастрофе, в том числе и экологической». Ведь блокировка активов венесуэльской нефтяной компании Petroleos de Venezuela, S. A., а также запрет на заключения сделок с ней, оставляет страну без значительной части доходов. А кроме того, не понятно, что делать с добываемой нефтью. «В море выливать?» — обратилась Захарова с вопросом к Вашингтону.

«Всё это похоже на масштабную диверсию», — заключила она.

Нефтяные амбиции

Говоря о Венесуэле, стоит помнить, что экономика этой страны основана на добыче нефтив. По данным ОПЕК, она входит в первую десятку стран по количеству добытых барелей нефти в день. А тот, кто находится у руля, контролирует и эти ресурсы, заявил в беседе с RT замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров

«Венесуэла имеет самые большие в мире разведанные запасы нефти, нефть, которая там добывается, это тяжёлая нефть, которая необходима США, и они сами хотели бы взять под контроль регионы добычи этой нефти. Но ещё важный момент — почему кризис был спровоцирован — мне кажется, что США рассчитывали управлять рынком нефти», — заявил эксперт.

По его словам, Вашингтон рассчитывал использовать своё влияние на Саудовскую Аравию, чтобы контролировать нефтяной рынок, но сил на это не хватило. Таким образом, доступ к венесуэльским запасам мог бы помочь реализовать амбиции Белого дома.

Напомним, что в конце января США ввели санкции против крупнейшей нефтедобывающей компании Венесуэлы — Petroleos de Venezuela, S. A (PDVSA). Активы и интересы компании в американской юрисдикции на $7 млрд были заблокированы.

По мнению Шатрвоа, США будут пытаться использовать в отношении Венесуэлы проверенный метод — информационную войну.

«Делается расчёт на то, что если предоставить Гуаидо площадку в американских СМИ, то информационным образом можно будет «свалить» режим Мадуро без применения жёстких мер», — заключил эксперт, напомнив о публикации статьи оппозиционера в NYT.

«Начало новой стратегии»

Интересно, что американские СМИ, комментируя ситуацию в Венесуэле, также говорят об особых интересах Вашингтона в этой стране. Отмечается, что кризис в республике вообще стал переломным геополитическим моментом. Так The Wall Street Journal в своей статье заявляет, что попытка сместить президента Венесуэлы Мадуро «ознаменовала собой начало новой стратегии, направленной на усиление влияния США в Латинской Америке». При этом издание ссылается на официальных лиц в администрации Трампа.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с RT напомнил, что стратегия США по вмешательству в дела различных стран, в том числе латиноамериканских, работает уже давно.

«Первыми были Аргентина и Бразилия. Там не дошло до военного вмешательства или прямых угроз, там было достаточно серии экономических кризисов и спровоцированных после этого уличных выступлений», — пояснил эксперт.

Однако в Венесуэле не удалось «быстро осуществить обкатанный план», заключил эксперт.