Das Erste: ЕС создал механизм для торговли с Ираном в обход американских санкций

ЕС всецело поддерживает новую систему INSTEX, которая должна помочь европейским компаниям обойти американские санкции, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Как подчеркнула представитель ЕС Федерика Могерини , этот механизм для проведения сделок позволит продолжить вести торговлю с Ираном на законных основаниях — а это важный шаг для сохранения ядерного соглашения с Тегераном

ЕС поддержал создание механизма INSTEX, который должен помочь компаниям обойти американские санкции в торговле с Ираном, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste. В этом платёжном канале ЕС видит важную основу надёжности ядерного соглашения с Тегераном.

ЕС заявил о всецелой поддержке нового механизма INSTEX, выполняющего функцию платёжного канала для проведения сделок с Ираном. Представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини подчеркнула, что INSTEX позволяет вести «законную торговлю с Ираном» — а это важная основа для сохранения ядерного соглашения с государством. По словам Могерини, она не опасается того, что основание этого механизма может привести к ухудшению трансатлантических отношений.

Подобные заявления уже звучали и со стороны правительства в Берлине: для Германии важно сохранить ядерное соглашение с Ираном. INSTEX — хорошее начало для этого. Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI) также высказалось в поддержку новой системы. «Однако центральные вопросы остаются открытыми», — заметили в BDI. По-прежнему существуют «значительные риски» для предприятий, выстраивающих долгосрочные экономические связи.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи охарактеризовал создание системы как «первый шаг» ЕС для выполнения соглашений в торговой сфере, привязанных европейскими странами к функционированию ядерного договора.

Как напоминает немецкий телеканал, в мае прошлого года США вышли из соглашения и ввели санкции в отношении Ирана. В то же время они грозили штрафными мерами всем фирмам ЕС в случае, если они будут продолжать вести дела с Тегераном. Официальный представитель американского посольства в Берлине повторил эти угрозы в качестве реакции на основание INSTEX. Так, европейским компаниям могут отрезать доступ к финансовой системе США, или они лишатся возможности вести торговлю с американскими фирмами. Впрочем, как подчеркнул представитель США, Вашингтон не рассчитывает на то, что экономическое давление на Иран ослабнет за счёт появления новой системы.

Этот механизм был основан Германией, Францией и Великобританией. Другие государства ЕС могут присоединиться к новой системе. Сокращение INSTEX расшифровывается как Instrument in Support of Trade Exchanges, что означает «инструмент для поддержки торговой деятельности», поясняет Das Erste. Система должна работать как своего рода обменная биржа, на которой будет производиться взаимный расчёт за поставки иранских и европейских экспортёров. Поначалу с европейской стороны через новый расчётный механизм должны осуществляться сделки по поставке продуктов питания, медикаментов и медицинской продукции.

Офис INSTEX будет располагаться в Париже, его возглавит бывший менеджер немецкого банка Commerzbank Пер Фишер. Великобритания возьмёт на себя роль председателя наблюдательного совета. Каждая из трёх стран направит в этот орган по руководящему чиновнику из своих министерств иностранных дел.

INSTEX даёт правительству в Тегеране возможность успокоить сторонников жёсткого курса внутри страны. Однако вопрос об экономической пользе нового проекта остаётся сомнительным — во всяком случае, на начальном этапе, отмечает немецкий телеканал.