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Китаец с фейерверками взорвал канализацию 

Рамблер 28 минут назад
В Китае мужчина случайно взорвал канализационный люк и подземный тоннель. Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как житель Поднебесной прогуливается по улице города с фейерверками. Вдруг мужчина замечает люк посреди тротуара, и ему в голову приходит безумная идея — он решает кинуть в отверстие одно из пиротехнических изделий. В канализации моментально происходит взрыв, а из люка выходит белый дым. По счастливому стечению обстоятельств, никто не пострадал, сам виновник происшествия сумел вовремя отбежать в сторону от источника взрыва. Как выяснилось позже, из-за скопления метана в канализации при попадании в нее фейерверка произошла бурная химическая реакция. А весельчаку, устроившему эту глупую забаву и испортившему люк и дорожное покрытие, предстоит понести ответственность за свой проступок.
В мире , Азия , Видео , Происшествия , Китай
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