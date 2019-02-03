Путин поздравил буддистов с лунным Новым годом

Мир отмечает Новый год по лунному календарю. Пока политики выступают с поздравительными обращениями, на Востоке составляют их гороскопы и пытаются сделать политическое предсказание на наступивший год Свиньи.

В этом году праздник, известный в России как «китайский новый год», выпадает на 5 января. Однако политики Восточной Азии традиционно поздравляют население и своих коллег именно в канун праздника.

Одни политики, как например председатель КНР Си Цзиньпин , ограничиваются обращением к нации. Другие — используют эту дату как повод в очередной раз укрепить внешнеполитические связи.

Пакистан, Белоруссия, Азербайджан, Туркмения, Таджикистан, Сирия, Так, лидер КНДР направил государственные поздравления главам партий и первым лицам более 20 стран, среди которых Куба Египет и другие. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи , первым политиком в списке тех, кому были направлены телеграммы, называется президент России Владимир Путин . Однако содержание поздравительных посланий СМИ не приводят.

Владимир Путин и сам принял участие в этой поздравительной эстафете.

Президент России поздравил с наступлением лунного Нового года проживающих в стране буддистов. «Поздравляю вас с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца», — говорится в поздравительной телеграмме Путина, текст которой размещен на сайте Кремля.

Президент отметил, что российские буддисты «широко отмечают» этот праздник, опираясь на «многовековые» традиции своих «предков». Также он указал на активное участие буддистов в культурной и социальной жизни страны.

Впрочем, Новый год по восточному календарю — повод не только для обмена любезностями, но и для всевозможных политических спекуляций, составленных на основе гороскопов политиков.

Старейшая англоязычная газета Японии The Japan Times на днях опубликовала статью с заголовком «Мастера фэн-шуй говорят, что в год Свиньи секреты Трампа могут быть раскрыты».

Как предсказывает тайваньская гадалка Цай Шанг-Чи, год Свиньи может плохо отразиться на тех, кто, как и президент США, родился в год Собаки: «Все плохие поступки людей, рожденных в год Собаки, могут быть разоблачены и обнародованы».

Ее словам вторит гонконгский мастер фэн-шуй Тьерри Чоу: «Он столкнется со многими проблемами, которые не будут хорошими для его карьеры».

В этих предсказаниях легко увидеть намек на продолжающееся расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера , который пытается доказать факт сговора предвыборного штаба Трампа с Россией.

Сам американский президент считает, что дело о «сговоре с Россией» является фабрикацией, а расследование Мюллера — «величайший обман» в истории США, на который Минюст уже потратил десятки миллионов долларов.

Пока Мюллер не нашел каких-то связей между Трампом и Россией, но намерен продолжать «копать». И это неудивительно, ведь его расследование — главная надежда оппонентов Трампа.

Они ждут от спецпрокурора «серебряной пули», которая должна поразить президента: «Демократы будут использовать любые доказательства, которые Мюллер привел против Трампа о возможном сговоре с Москвой. Если Мюллер ничего не сможет доказать, тогда демократам будет сложнее использовать связи Трампа с Россией против него в кампании», — говорил ранее «Газете.Ru» ведущий аналитик Atlantic Council Мэтью Берроуз.

И если верить восточным предсказателям, демократы получат возможность достичь своей цели в период с 6 декабря 2019 по 6 января 2020 года. По словам еще одного гонконгского провидца Элиона Ео, «единственный шанс привлечь Трампа к ответственности» выпадет именно на этот период.

Интерес к политическому будущему действующего президента США со стороны китайских предсказателей неудивителен. Ведь именно Трамп стал инициатором обострения американо-китайских отношения, выведя их на уровень торговой войны.

Кстати, о перспективах этого конфликта радужных предсказаний у мастеров фэн-шуй не нашлось. По словам провидцев, надежд на прорыв в переговорах мало, потому что год Свиньи побуждает обе стороны «придерживаться старого и консервативного мышления».

«Стороны, вовлеченные в торговую войну, не смогут разглядеть ее долгосрочные последствия, поэтому переговоры, скорее всего, провалятся», — говорит Цай Шанг-Чи.

Впрочем, на личности Трампа предсказатели не остановились. Досталось и премьер-министру Великобритании Терезе Мэй , которая с начала этого года ведет непрекращающуюся борьбу за сделку по Brexit. Независимо от исходов переговоров Мэй с парламентом и ЕС , ее ждет тяжелый год, уверяют предсказатели. А вот говоря о будущем, они утверждают: «полагаясь на ЕС, Британия будет процветающей и счастливой и сможет развиваться плавно и стабильно, а Brexit приведет к беспорядкам и протестам».

Общий прогноз мастеров фэн-шуй обещает, что в 2019 году напряженность международных конфликтов снизится. Однако связано это вовсе не улучшением отношений конфликтующих стран, а с необходимостью каждой державы сосредоточиться на внутренних проблемах.