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Гуаидо отверг возможность диалога с властями Венесуэлы 

RT на русском 50 минут назад
Фото: Reuters
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом, заявил, что не намерен вести диалог с венесуэльскими властями.
Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления перед соратниками в здании Центрального университета Венесуэлы в Каракасе.
«Мы никогда больше не согласимся на ложный диалог, где бы он ни состоялся», — сказал он.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов сесть за стол переговоров с представителями оппозиции.
31 января президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал к «диалогу без условий» в Венесуэле.
Эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в Венесуэле.
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