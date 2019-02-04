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Трюдо пообещал Гуайдо поддержку Канады 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 20 34 минуты назад
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, пообещав ему поддержку Оттавы, сообщили в пресс-службе главы канадского правительства.
В ходе разговора Трюдо сообщил Гуайдо, что 4 февраля в Оттаве состоится внеочередное заседание Группы Лимы, на котором будут рассмотрены вопросы «оказания помощи народу Венесуэлы со стороны международного сообщества, в том числе посредством поставок гуманитарной помощи», передает ТАСС.
В Оттаве заявили, что «международное сообщество послало четкий сигнал о нелегитимности режима [действующего президента Венесуэлы Николаса] Мадуро и необходимости уважать конституцию» Боливарианской Республики.
Трюдо и Гуайдо также «подчеркнули важность проведения свободных и справедливых президентских выборов в Венесуэле».
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп допустил возможность вооруженного вмешательства Соединенных Штатов в ситуацию в Венесуэле. Ранее сам Гуайдо обещал, что в скором времени из-за рубежа в Венесуэлу прибудет некая «гуманитарная помощь».
Напомним, Москва предостерегала Вашингтон от военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле. Газета ВЗГЛЯД приводила экспертное мнение о способности венесуэльской армии противостоять вторжению США.
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В мире , Видео , Джастин Трюдо , Дональд Трамп , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Венесуэла , Канада , Лима , Оттава
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