Трюдо пообещал Гуайдо поддержку Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, пообещав ему поддержку Оттавы , сообщили в пресс-службе главы канадского правительства.

В ходе разговора Трюдо сообщил Гуайдо, что 4 февраля в Оттаве состоится внеочередное заседание Группы Лимы , на котором будут рассмотрены вопросы «оказания помощи народу Венесуэлы со стороны международного сообщества, в том числе посредством поставок гуманитарной помощи», передает ТАСС

В Оттаве заявили, что «международное сообщество послало четкий сигнал о нелегитимности режима [действующего президента Венесуэлы Николаса] Мадуро и необходимости уважать конституцию» Боливарианской Республики.

Трюдо и Гуайдо также «подчеркнули важность проведения свободных и справедливых президентских выборов в Венесуэле».

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп допустил возможность вооруженного вмешательства Соединенных Штатов в ситуацию в Венесуэле. Ранее сам Гуайдо обещал, что в скором времени из-за рубежа в Венесуэлу прибудет некая «гуманитарная помощь».