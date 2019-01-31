Гелетей сообщил о покушении на Порошенко
Начальник управления государственной охраны Украины, бывший министр обороны страны Валерий Гелетей заявил, что в 2018 году удалось предотвратить 11 покушений на украинского президента Петра Порошенко.
Кремль прокомментировал задержание Арашукова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин был осведомлён о подготовке операции по задержанию сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.
Комик возглавил президентский рейтинг на Украине
Актер Владимир Зеленский стал фаворитом президентской гонки на Украине.
Япония перестала считать Курилы спорными
Правительство Японии не претендует на Курильские острова, а считает объектом своих переговоров с Россией только так называемые "четыре северных острова", которые, по мнению Токио, в Курилы не входят, а являются естественным продолжением самого северного острова страны Хоккайдо.
Украина решила нанести удар «вглубь России»
Военный эксперт Михаил Самусь в статье для журнала «Апостроф» заявил, что в связи с полным доминированием России на Чёрном и Азовском морях, Украине следует заняться развитием военно-морских сил, противоракетной обороны, а также вернуться к разработке оружия, способного нанести удар «вглубь России».
Москве предрекли голод
Изменившиеся правила движения грузовиков по Москве приведут к росту цен на продукты и перебоям с их поставками, если не будут изменены вновь.
ЦБ ответил на вопрос о хранении венесуэльского золота
Информация о том, что золотой запас Венесуэлы хранился в России, не соответствует действительности.
Евро пробил психологическую отметку
Курс рубля продолжает уверенно расти к основным инвалютам, евро тестирует отметку в 75 рублей, следует из данных Московской биржи.
России грозит отключение от Интернета
Россию в скором времени могут отключить от интернета. Причиной тому становится нарастающее давление Запада.
США приняли «Акт Родченкова»
В США одобрили закон о криминализации допингового мошенничества под названием «Акт Родченкова». По нему нарушители антидопинговых правил могут попасть в тюрьму на десять лет и выплатить штраф размером $1 млн Американские сенаторы объяснили появление такого законопроекта желанием бороться с «коррумпированным российским правительством».