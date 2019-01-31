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Главные события четверга 

Рамблер 1 час назад

Гелетей сообщил о покушении на Порошенко

Начальник управления государственной охраны Украины, бывший министр обороны страны Валерий Гелетей заявил, что в 2018 году удалось предотвратить 11 покушений на украинского президента Петра Порошенко.

Кремль прокомментировал задержание Арашукова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин был осведомлён о подготовке операции по задержанию сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

Комик возглавил президентский рейтинг на Украине

Актер Владимир Зеленский стал фаворитом президентской гонки на Украине.

Япония перестала считать Курилы спорными

Правительство Японии не претендует на Курильские острова, а считает объектом своих переговоров с Россией только так называемые "четыре северных острова", которые, по мнению Токио, в Курилы не входят, а являются естественным продолжением самого северного острова страны Хоккайдо.

Украина решила нанести удар «вглубь России»

Военный эксперт Михаил Самусь в статье для журнала «Апостроф» заявил, что в связи с полным доминированием России на Чёрном и Азовском морях, Украине следует заняться развитием военно-морских сил, противоракетной обороны, а также вернуться к разработке оружия, способного нанести удар «вглубь России».

Москве предрекли голод

Изменившиеся правила движения грузовиков по Москве приведут к росту цен на продукты и перебоям с их поставками, если не будут изменены вновь.

ЦБ ответил на вопрос о хранении венесуэльского золота

Информация о том, что золотой запас Венесуэлы хранился в России, не соответствует действительности.

Евро пробил психологическую отметку

Курс рубля продолжает уверенно расти к основным инвалютам, евро тестирует отметку в 75 рублей, следует из данных Московской биржи.

России грозит отключение от Интернета

Россию в скором времени могут отключить от интернета. Причиной тому становится нарастающее давление Запада.

США приняли «Акт Родченкова»

В США одобрили закон о криминализации допингового мошенничества под названием «Акт Родченкова». По нему нарушители антидопинговых правил могут попасть в тюрьму на десять лет и выплатить штраф размером $1 млн Американские сенаторы объяснили появление такого законопроекта желанием бороться с «коррумпированным российским правительством».
Комментарии11
В мире , Видео , Дмитрий Песков , Валерий Гелетей , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Правительство РФ , Московская биржа , Центральный банк России , РИА Новости
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