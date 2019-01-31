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Глава МИД Австрии считает «жесткий» Brexit вероятным 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что многое сейчас указывает на вероятность "жесткого" выхода Великобритании из Евросоюза.
"На мой взгляд, очень многое указывает на "жесткий" Brexit… Я не знаю, как можно за шесть недель добиться того, чего не удалось добиться за последние два года", — сказала Кнайсль журналистам в Бухаресте.
Британские парламентарии во вторник высказали свою позицию по ряду вопросов, связанных с Brexit, дав премьеру страны Терезе Мэй четкую программу на очередной раунд переговоров с ЕС. Депутаты подтвердили, что в нынешнем виде соглашение с ЕС не поддерживают, выступают против выхода из Евросоюза без соглашения, хотят изменения условий по Северной Ирландии, но при этом взять ответственность на себя за разработку условий Brexit не готовы.
Представители ЕС при этом уже заявили, что не видят возможности для пересмотра достигнутого в ноябре прошлого года проекта соглашения об отделении страны от союза. При этом времени для решения проблемы договора о Brexit остается все меньше: Великобритания должна покинуть ЕС, как пока предполагается, 29 марта.
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В мире , Тереза Мэй , МИД , ЕС , Австрия , Великобритания
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