Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что американская сторона и Евросоюз продолжают рассматривать дополнительные меры против России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, США и ЕС могут ввести новые санкции против России, если Москва не согласится вернуть моряков.
Он также добавил, что Евросоюз намерен продлить санкции против России в феврале.
Волкер подчеркнул, что решения по дополнительным антироссийским санкциям пока нет.
Ранее сообщалось, что в ПАСЕ утвердили резолюцию по Керченскому проливу.