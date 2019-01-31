США и ЕС рассматривают новые санкции против России

По его словам, США и ЕС могут ввести новые санкции против России, если Москва не согласится вернуть моряков.

Он также добавил, что Евросоюз намерен продлить санкции против России в феврале.

Волкер подчеркнул, что решения по дополнительным антироссийским санкциям пока нет.

Ранее сообщалось, что в ПАСЕ утвердили резолюцию по Керченскому проливу.