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США и ЕС рассматривают новые санкции против России 

Газета.Ru + ещё 7 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что американская сторона и Евросоюз продолжают рассматривать дополнительные меры против России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, США и ЕС могут ввести новые санкции против России, если Москва не согласится вернуть моряков.
Он также добавил, что Евросоюз намерен продлить санкции против России в феврале.
Волкер подчеркнул, что решения по дополнительным антироссийским санкциям пока нет.
Ранее сообщалось, что в ПАСЕ утвердили резолюцию по Керченскому проливу.
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В мире , Курт Волкер , ЕС , США
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