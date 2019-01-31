Американская «посылка счастья». Что Венесуэла пошлет в ответ?

Все чаще перед попытками США установить свою "демократию" в других странах удается устоять тем, от кого этого вроде и не очень сильно ждали. Что, если и Венесуэла сможет отбиться?

Чтобы захватить Венесуэлу, нужно минимум 25 тысяч американских солдат. Наши британские коллеги из The Times все подсчитали. Ну, давайте для начала отправим тысяч пять. И не в Венесуэлу, а, допустим, в Колумбию — предложил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

Предложил весьма нестандартным образом — сделал вид, что случайно. Но это как же должны совпасть звезды, чтобы чиновник на пресс-конференции, где полно направленных на него камер, случайно повернул страницами к журналистам блокнот с двумя только фразами:

"Афганистан — приветствуем диалог"

и

"Пять тысяч военных в Колумбию".

Может быть, конечно, это случайный набор букв, который вот так сложился в слова. А когда станет понятна реакция американского общества и внешних оппонентов, тогда в Вашингтоне и решат, что это было, и озвучат свою легенду. Пока же даже в Колумбии не знают о планах США. Хотя ничего удивительного — американская демократия обычно приходит внезапно.

Впрочем, все чаще против этих посылок счастья удается устоять тем, от кого этого вроде бы и не сильно ожидали. И Ким Чен Ын , и Башар Асад здравствуют и сохраняют власть. Что, если и Венесуэла сможет отбиться от американцев? Кажется, в Вашингтоне это понимают, поэтому и ведут такую подготовительную работу: прощупывают почву, пугают Николаса Мадуро и ждут реакции.

"Ой, что за детский сад", — отвечает им на это венесуэльский президент. И рассказывает, что именно Болтон в свое время запретил Дональду Трампу общаться с властями Венесуэлы. А ведь Мадуро пытался наладить контакт, писал письма, выступал в прессе.

Зато с лидером венесуэльской оппозиции, который считает себя новым президентом, Трамп общается очень охотно. Как только Хуан Гуаидо объявил себя главой страны, американцы, а следом и их союзники тут же с этим согласились. Трамп уже позвонил и поздравил бунтаря "с историческим вступлением в должность президента".

А нынешнего венесуэльского лидера, по словам самого же Мадуро, Трамп хочет убить. И если с ним что-то случится, именно власти США и Колумбии будут виноваты. Но что-то он как-то слишком прямо предостерег их от вмешательства. Нужно было тоже написать на листочке, сфотографироваться со щитом "не влезай — убьет" — в общем, придумать что-то поинтереснее, в духе нынешнего увлечения американцев шифровками и знаками. С оппонентом ведь надо говорить на его языке, чтобы точно понял.