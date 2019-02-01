Минкультуры Украины заявило о возможном принудительном переименовании УПЦ

Украинская православная церковь может быть принудительно переименована властями Украины , если, согласно новому закону, не укажет в своем названии принадлежность к Русской православной церкви. Об этом заявил в пятницу на брифинге директор департамента по делам религий и национальностей министерства культуры страны Андрей Юраш.

Парламент Украины 20 декабря 2018 года принял законопроект, которым обязал переименовать Украинскую православную церковь. В частности, принятый документ предусматривает, что церковь, входящая в структуру религиозной организации "с центром в государстве-агрессоре", обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны.

"Закон не является декларативным, он не является общим, он имеет четкие критерии, по которым можно определить религиозную организацию, которая подпадает под его нормы", — считает Юраш. По его словам, "под действия норм закона подпадают организации, в уставах которых указано, что они являются частью организации с центром на территории страны-агрессора, также организации, в уставах материнских церквей которых указано, что украинская дочерняя церковь входит в ее состав, а также если в руководящем органе центральной организации за пределами Украины участвуют с правом решающего голоса представители или руководители религиозных структур, которые действуют на территории Украины".

По его словам, если какая-либо религиозная организация откажется выполнять нормы о переименовании, то будут проходить консультации с исполнительными органами, в частности, с министерством юстиции , о принятии решений, возможно даже на уровне распоряжений правительства.

"Если религиозные организации не внесут в соответствующий срок изменения, то их уставы утратят силу в части, которая определяет название данных религиозных организаций", — разъяснил чиновник.

По его словам, таким образом организация сохранит статус юридического лица, но останется без названия.

"Это открывает возможности для государства самостоятельно выбрать и назвать эту религиозную организацию", — подчеркнул Юраш.

Принуждение в переименованию

Министерство культуры Украины ранее обнародовало список из пяти религиозных организаций, которые, согласно принятому закону "О свободе совести и религиозных организаций", должны внести изменения в свое название и устав. В частности, переименованию подлежат "Руська (Русская) истинно-православная церковь (РИПЦ), Руська (Русская) старообрядческая церковь (беспоповское согласие), другое название — Древлеправославная поморская церковь (ДПЦ), Украинская православная церковь (в единстве с Русской православной церковью (УПЦ), Руськая (Русская) древлеправославная церковь (РДЦ Новозыбковская согласие), Руська (Русская) православная старообрядческая церковь (РПСЦ)". Указанные изменения в устав религиозные организации должны сделать не позднее трех месяцев и подать их на регистрацию.

18 января 49 депутатов Верховной рады направили представление в Конституционный суд с требованием признать неконституционным закон, который обязывает УПЦ в своем названии указать принадлежность к РПЦ.

Основной закон Украины предусматривает, что церковь и религиозные организации в стране должны быть отделены от государства, а оно в свою очередь не должно вмешиваться в их деятельность. Также конституция определяет, что все религии, вероучения и религиозные организации равны перед законом, поэтому нельзя устанавливать преимущества или ограничения одной религии, вероучения или религиозной организации относительно других.

Противозаконная регистрация

По мнению экспертов, Рада принимает церковные законы в угоду новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ), которая 30 января была официально зарегистрирована и внесена в реестр юридических лиц. Согласно реестру, ПЦУ зарегистрирована как юридическое лицо под названием "Киевская митрополия Украинской православной церкви (православной церкви Украины)".

В канонической Украинской православной церкви считают, что государственные органы с нарушением закона зарегистровали новую церковную структуру.

"Это прямое нарушение закона чиновниками, которые зарегистрировали ПЦУ как Киевская митрополия Украинской православной церкви, поэтому они должны понести наказание", — сказал в беседе с корр. ТАСС руководитель информационного отдела Украинской православной церкви архиепископ Климент.

В свою очередь заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич назвал этот факт рейдерством и беззаконием.

"Не надо быть юристом, чтобы понять, что это незаконно и беззаконно! Юридические названия не могут дублироваться. Как государственные органы могли зарегистрировать еще одну Киевскую митрополию Украинской православной церкви, если такая уже существует? Рейдерство", — написал протоиерей в "Фейсбуке".

О создании Православной церкви Украины было объявлено после состоявшегося в Киеве 15 декабря "объединительного собора". Она получила статус автокефальной церкви в составе Константинопольского патриархата, члены Синода которого поставили свои подписи под томосом об автокефалии для ПЦУ 9 января 2019 года. Как в УПЦ, так и в Русской православной церкви ПЦУ считают раскольнической структурой.