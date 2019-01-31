Вучич снова пригласил Трампа в Белград

Президент Сербии Александр Вучич направил письмо президенту США Дональду Трампу , в котором сообщил о сложностях в диалоге с властями самопровозглашенного Косово, и снова пригласил американского лидера в Белград, сообщила администрация Вучича.

В обращения к президенту США сербский лидер напомнил о письме Трампа от 14 декабря прошлого года, в котором глава Белого дома выразил готовность "помочь в диалоге Белграда и Приштины".

"Будьте уверены, господин президент, что никто так не желает решения ситуации, как моя страна, потому что проблема Косово — это тяжкое бремя, прежде всего, для Сербии и сербского народа. Мы посвящены диалогу и подходим к нему смело и с реалистических позиций, думая о будущем всех нас на Западных Балканах", — говорится в письме Вучича.

Он напомнил Трампу о введенных в конце ноября косовским кабмином таможенных пошлинах в размере 100% на товары из центральной Сербии и Боснии и Герцеговины.

"Сербия не может решить эту тяжелую проблему в одиночку. Вне зависимости от нашей воли и уверенности, пошлины, которые ввела Приштина на продукцию из Сербии, представляют собой осложнение и непреодолимое препятствие для продолжения диалога. Они не только наносят ущерб сербской экономике, но и угрожают жизни сербов в Косово и Метохии, чьи права мы должны отстаивать и защищать", — отметил Вучич.

По его словам, "как только Приштина отменит эту вредную и неразумную меру", Белград будет готов продолжить диалог.

Вучич также привел в пример успешное союзничество Сербии и США в Первой мировой войне. "Помня об историческом союзничестве наших двух государств и об этом примере светлого прошлого, желаю вас еще раз пригласить посетить Сербию в качестве первого американского президента за почти 40 лет", — резюмировал он.