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Вучич снова пригласил Трампа в Белград 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Сербии Александр Вучич направил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором сообщил о сложностях в диалоге с властями самопровозглашенного Косово, и снова пригласил американского лидера в Белград, сообщила администрация Вучича.
В обращения к президенту США сербский лидер напомнил о письме Трампа от 14 декабря прошлого года, в котором глава Белого дома выразил готовность "помочь в диалоге Белграда и Приштины".
"Будьте уверены, господин президент, что никто так не желает решения ситуации, как моя страна, потому что проблема Косово — это тяжкое бремя, прежде всего, для Сербии и сербского народа. Мы посвящены диалогу и подходим к нему смело и с реалистических позиций, думая о будущем всех нас на Западных Балканах", — говорится в письме Вучича.
Он напомнил Трампу о введенных в конце ноября косовским кабмином таможенных пошлинах в размере 100% на товары из центральной Сербии и Боснии и Герцеговины.
"Сербия не может решить эту тяжелую проблему в одиночку. Вне зависимости от нашей воли и уверенности, пошлины, которые ввела Приштина на продукцию из Сербии, представляют собой осложнение и непреодолимое препятствие для продолжения диалога. Они не только наносят ущерб сербской экономике, но и угрожают жизни сербов в Косово и Метохии, чьи права мы должны отстаивать и защищать", — отметил Вучич.
По его словам, "как только Приштина отменит эту вредную и неразумную меру", Белград будет готов продолжить диалог.
Вучич также привел в пример успешное союзничество Сербии и США в Первой мировой войне. "Помня об историческом союзничестве наших двух государств и об этом примере светлого прошлого, желаю вас еще раз пригласить посетить Сербию в качестве первого американского президента за почти 40 лет", — резюмировал он.
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В мире , Дональд Трамп , Сербия , США
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