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Абэ: Токио не требует Курил, но считает, что «четыре северных острова» в них не входят 

ТАСС 48 минут назад
Правительство Японии не претендует на Курильские острова, а считает объектом своих переговоров с Россией только так называемые "четыре северных острова", которые, по мнению Токио, в Курилы не входят, а являются естественным продолжением самого северного острова страны Хоккайдо. Об этом заявил в четверг в ходе дебатов в нижней палате парламента японский премьер-министр Синдзо Абэ.
"Наша страна, — сказал он, — отказалась от всех прав на Курильский архипелаг по Сан-Францисскому мирному договору 1951 года. Поэтому мы не требуем возвращения этих островов".
Премьер таким образом ответил на выступление лидера компартии Японии Кадзуо Сии, который выступил за то, чтобы добиваться от России передачи всего Курильского архипелага.
В то же время Синдзо Абэ в своем ответе лидеру Компартии повторил, что предметом переговоров с Россией его правительство считает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы прилегающих необитаемых островков, которые в Токио именуют Хабомаи и считают за один остров. "Суверенитет Японии распространяется на все эти острова", — вновь отметил премьер.
"Япония убедилась, что острова не удается вернуть"
Отвечая на вопросы парламентариев о переговорах с Москвой, Абэ отметил, что "и Японии, и России необходимо найти приемлемое для обеих сторон решение".
"Помимо этого, хотелось бы воздержаться от более конкретных упоминаний о том, как ведутся переговоры и какие термины на них используются, с тем чтобы не оказать негативного воздействия на переговорный процесс", — также вновь повторил Синдзо Абэ.
Договоренность об активизации переговоров по вопросу мирного договора была достигнута президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ в ноябре прошлого года в Сингапуре, затем на встрече в Буэнос-Айресе на полях саммита G20 1 декабря лидеры двух стран объявили о создании нового формата, курировать работу которого поручили министрам иностранных дел.
Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.
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Комментарии36
В мире , Азия , Видео , Синдзо Абэ , Владимир Путин , Япония
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