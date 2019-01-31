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ЕСПЧ обязал Россию выплатить €10 млн по иску Грузии о депортации граждан 

ТАСС + ещё 3 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) обязала Россию выплатить Грузии €10 млн в виде компенсации морального ущерба, нанесенного группе людей в связи с их высылкой. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в четверг.
"ЕСПЧ постановил 16 голосами против одного, что Россия обязана выплатить Грузии €10 млн в связи с моральным ущербом, нанесенным не менее 1,5 тыс. граждан Грузии", — говорится в документе. Там подчеркивается, что по €2 тыс. должны получить грузинские граждане, в отношении которых суд усмотрел нарушение статьи 4 Протокола 4 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) (запрещение коллективной высылки иностранцев), также от 10 до 15 тыс. присуждено тем из них, в отношении которых суд установил нарушение параграфа 1 статьи 5 ЕКПЧ (право на свободу и личную неприкосновенность) и статьи 3 (запрещение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения).
3 июля 2014 года большая палата ЕСПЧ огласила постановление по межгосударственной жалобе Грузии против России в связи с осуществленными с конца сентября 2006 года по январь 2007 года административными выдворениями и депортацией из РФ грузинских граждан — незаконных мигрантов и лиц, грубо нарушивших российское миграционное законодательство. Суд признал нарушение Россией ряда положений Европейской конвенции по правам человека, но не определил сумму денежной компенсации.
В июле 2015 Грузия обратилась в ЕСПЧ с целью взыскать с России €70,32 млн евро "для возмещения морального ущерба".
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В мире , Европа , Политика , ЕСПЧ , Грузия
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