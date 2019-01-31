Гуаидо уверен, что европейские страны исполнят ультиматум Мадуро

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента, выразил уверенность в том, что страны ЕС выполнят ультиматум, предъявленный действующему президенту страны Николасу Мадуро

В субботу 26 января ряд стран Европейского союза заявили о намерении признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны, если в течение восьми дней в стране не будут объявлены новые выборы.

"Я верю, что это твердая позиция и что в ближайшие дни ультиматум будет выполнен, а он служит основой для других важных для нас, как венесуэльцев, действий", — заявил Гуаидо в интервью испанскому изданию Pais.

Политик также поблагодарил страны Европейского союза, которые присоединились к ультиматуму, и вновь подчеркнул важность признания парламента и конституции Венесуэлы, а также ее борьбы за демократию.