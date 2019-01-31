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Гуаидо уверен, что европейские страны исполнят ультиматум Мадуро 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента, выразил уверенность в том, что страны ЕС выполнят ультиматум, предъявленный действующему президенту страны Николасу Мадуро.
В субботу 26 января ряд стран Европейского союза заявили о намерении признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны, если в течение восьми дней в стране не будут объявлены новые выборы.
"Я верю, что это твердая позиция и что в ближайшие дни ультиматум будет выполнен, а он служит основой для других важных для нас, как венесуэльцев, действий", — заявил Гуаидо в интервью испанскому изданию Pais.
Политик также поблагодарил страны Европейского союза, которые присоединились к ультиматуму, и вновь подчеркнул важность признания парламента и конституции Венесуэлы, а также ее борьбы за демократию.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Мадуро в интервью РИА Новости выразил благодарность РФ за оказываемую помощь. По его словам, он просил президента РФ о поддержке на дипломатическом и политическом уровне в ООН и "для защиты правды Венесуэлы".
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , ЕС , ООН , РИА Новости , Венесуэла
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