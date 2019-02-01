Умерла актриса из фильма «Пролетая над гнездом кукушки»

Актриса Луиза Мориц умерла 4 января в хосписе в Лос-Анджелесе в возрасте 72 лет. Об этом сообщает газета USA Today.

Представитель актрисы Эдвард Лоцци сообщил изданию, что "причиной смерти стала остановка сердца". По его словам, актриса болела в течение года, а незадолго до смерти получила травму из-за падения.