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Умерла актриса из фильма «Пролетая над гнездом кукушки» 

ТАСС + ещё 10 4 часа назад
Фото: кадр из фильма
Актриса Луиза Мориц умерла 4 января в хосписе в Лос-Анджелесе в возрасте 72 лет. Об этом сообщает газета USA Today.
Представитель актрисы Эдвард Лоцци сообщил изданию, что "причиной смерти стала остановка сердца". По его словам, актриса болела в течение года, а незадолго до смерти получила травму из-за падения.
Луиза Мориц родилась в Гаване в 1946 году. Она покинула Кубу в начале 1960-х годов. В США Мориц снималась в фильмах, сериалах и рекламе. В 1975 году она сыграла Роуз в фильме Милоша Формана "Пролетая над гнездом кукушки", где главную роль исполнил Джек Николсон.
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