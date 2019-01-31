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Захарова заявила, что Гуаидо был провозглашён внешними силами 

RT на русском 50 минут назад
Фото: Reuters
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала ситуацию с главой Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуаном Гуаидо, который провозгласил себя врио президента страны.
«Он (глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо. — RT) не самопровозглашён, а он был провозглашён внешними силами. Под это была подведена материальная база, под это были подведены все виды поддержки… Вся поддержка извне была подведена для того, чтобы его провозгласить лидером», — сказала Захарова в ответ на вопрос корреспондента RT.
Она напомнила, что ранее «ставка делалась на другого оппозиционного лидера, который почему-то не оправдал ожидания».
«Вот сейчас вся мощь переведена на данного политического деятеля. Всё очень просто: что говорится из-за рубежа, то, собственно говоря, и реализуется», — отметила Захарова.
При этом она подчеркнула, что в Венесуэле, действительно, есть внутренние проблемы, но также нет никаких сомнений, что сценарий по недопущению внутреннего консолидированного диалога проводится из-за рубежа.
Ранее Захарова заявила, что угроза масштабного военного конфликта в Венесуэле не миновала.
RT на русском: последние новости
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Комментарии1
В мире , Латинская Америка , Мария Захарова , МИД , Венесуэла
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