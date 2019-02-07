В Японии отказались от фразы о «незаконной оккупации» Курил

Ежегодный общенациональный съезд за возвращение "северных территорий", как в Японии называют четыре острова южных Курил Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, впервые не стал использовать фразу о "незаконной оккупации" островов Россией

В съезде, который каждый год проходит в Токио в "День северных территорий" 7 февраля, принимают участие премьер-министр, глава МИД и другие члены кабмина. В этот раз на съезде не стали использовать ставшую традиционной фразу о незаконной оккупации Россией этих островов, предположительно, с оглядкой на улучшение отношений между двумя странами и ставший более интенсивным переговорный процесс по вопросу мирного договора.

Об отказе от использования этой фразы со ссылкой на организации-учредители съезда сообщило агентство Киодо. Другие СМИ отмечают, что это первый подобный съезд с ноября прошлого года, когда лидеры двух стран высказались за переговоры о заключении мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

"День северных территорий" отмечается в Японии в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.