СМИ: Япония может изменить стратегию переговоров с РФ по мирному договору

Японская сторона может изменить стратегию переговоров с Россией по мирному договору в случае, если прийти к какому-либо решению в ближайшие месяцы не получится, и они затянутся. Об этом сообщило в четверг агентство Jiji Tsushinsha со ссылкой на правительственные источники.

Они отмечают, что ситуация вокруг активизации переговорного процесса привела к негативной реакции общественности в РФ, которая выступает против передачи островов южной части Курил. Изначальный план премьер-министра Японии Синдзо Абэ предполагает выход на рамочное соглашение по мирному договору с Россией к июню, когда в японском городе Осака пройдет саммит "двадцатки". В связи с этим предполагается провести встречу на высшем уровне с участием японского премьера и президента РФ Владимира Путина

Однако в нынешней ситуации так быстро урегулировать все разногласия по этой проблеме может и не получиться, и ряд правительственных чиновников говорит о невозможности "решить многолетнюю проблему за несколько месяцев". Агентство отмечает, что в окружении Абэ некоторые также придерживаются мнения о необходимости рассмотреть возможность ведения переговоров и после смены премьер-министра страны. Абэ, победивший в прошлом году на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии , сможет оставаться в кресле главы правительства до сентября 2021 года.

Активизация переговоров

Договоренность об активизации переговоров о мирном договоре была достигнута президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ в ноябре прошлого года в Сингапуре, тогда стороны согласились принять за основу Совместную декларацию от 19 октября 1956 года. В ней заявляется о прекращении пребывания двух государств в состоянии войны, восстановлении дипломатических и консульских отношений. Также советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды (включены в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны) с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

В ответ на заключение Японией и США в 1960 году договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.