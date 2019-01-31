Украинскому министру подарили «развалины Кремля»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отметил 40-летний юбилей тортом в виде развалившегося московского Кремля. Необычный презент чиновнику сделали его коллеги, выложившие фотографию подарка в Facebook.

Снимок опубликован на странице пресс-секретаря ведомства Марины Томко. Торт представляет собой упавшую Спасскую башню московского Кремля, рядом расположена фигурка медведя в ушанке с балалайкой в лапах. На бортике — надпись «Слава Украине». На следующей фотографии видно, как Омелян пробует подарок на вкус.

«Рука с запонкой цветов УПА (Украинской повстанческой армии, экстремистской организации, запрещённой в Росии — прим.ред.) съела звезду Спасской башни», — подписала снимок Томко (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — ред.).

В комментариях под постом большинство пользователей присоединились к поздравлениям министра, однако некоторые из них сочли подарок неуместным.

«Как же надо людям голову задурить, что народы жившие века в мире и согласии в одночасье стали врагами», — отметил Юрий Борисов.

«Пост показывает реальность… что только этот максимум (торт), что могут сделать. Это всего то мечты…Собака лает, а караван идет», — написал Ингмар Тайпан.

«Со здоровьем все в порядке после тортика, не пронесло?» — иронизирует Александр Земляков.

Пользователи соцсетей спустя сутки после публикации оставили под постом почти 50 комментариев.