Подкупы и угрозы: как агитируют за Порошенко

В Сети появилось видео того, как в одной из школ Донецкой области агитатор настоятельно рекомендует учительскому коллективу на предстоящих выборах президента Украины голосовать за нынешнего главу государства Петра Порошенко . При этом сторонник действующего украинского лидера, стоя у доски, угрожал учителям проблемами в случае неподчинения, а за каждого приведенного избирателя предлагает по 300 гривен.

В Сети появилось видео того, как в одной из школ Донецкой области агитатор настоятельно рекомендует учительскому коллективу на предстоящих 31 марта выборах президента Украины голосовать за нынешнего главу государства Петра Порошенко.

При этом сторонник действующего украинского лидера, стоя у доски, угрожает учителям, рассаженным в школьном кабинете, проблемами в случае неподчинения, а за каждого приведенного избирателя предлагает по 300 гривен.

«Нам нужно, чтоб каждый из вас проголосовал правильно и обдуманно. Если не хотите, чтобы война вернулась. И еще нужно, чтоб каждый из вас пришел на выборы и привел столько людей, сколько сможет. За каждого человека, которого вы сможете привести, один благотворительный фонд выделит вам по 300 гривен. И помните, что с Порошенко у вас войны в городе не будет», — поясняет человек на видео.

Он также указывает, что бывший премьер Украины Юлия Тимошенко , являющаяся сейчас лидером президентской гонки — то есть, наиболее вероятным кандидатом на пост главы государства, не должна прийти к власти.

«Вы обязаны поддержать действующего президента. Ясно, что основным конкурентом будет Тимошенко. Ну все же понимают, что будет, если она выиграет? Она уже была при власти. Ничем хорошим для нашей страны это не закончилось», — уверяет агитатор.

После вопроса одного из присутствующих: «а если я вообще не хочу в этом вашем цирке участвовать? Расстреляете, да?», выступающий переходит к угрозам.

«Нет, расстреливать никто никого не будет, но советую вам и вам подобным не лезть на рожон.

Ну вдруг не пройдете аттестацию, например», — подытоживает выступающий.

Центральная избирательная комиссия Украины в среду 30 января зарегистрировала еще троих кандидатов в президенты. Об этом заявил официальный представитель ЦИК Украины Константин Хивренко.

По его словам, к борьбе за президентское кресло подключились шоумен Владимир Зеленский , который баллотируется от партии «Слуга народа», а также два самовыдвиженца — Инна Богословская и Игорь Смешко, передает ФАН.

Таким образом, число зарегистрированных кандидатов достигло 26 человек — это рекордный показатель для Украины. Сопоставимое число участников предвыборной гонки наблюдалось только в 2004 году, когда ЦИК зарегистрировал 24 кандидатов в президенты. Отметим, что всего документы на регистрацию подали 50 человек.

Избирательная кампания должна проводиться в течение 90 дней. Регистрация кандидатов заканчивается 3 февраля. При этом предвыборную агитацию можно начать сразу же после внесения кандидата в списки участников выборов.

Отметим, что выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. На данный момент свое намерение участвовать в борьбе за президентское кресло уже подтвердили, в частности, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко , лидер «Социалистической партии Украины» Илья Кива и действующий президент Петр Порошенко.

В начале нынешнего года заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виталий Куприй разместил на своей странице в фейсбуке видеообращение, в котором заявил, что команда Петра Порошенко начала подкупать избирателей перед президентскими выборами на Украине.

По словам парламентария, сторонники Порошенко ищут людей, которые готовы продать свой голос за тысячу гривен (около 2,4 тыс. руб.). При этом, заверил нардеп, агитаторы будут получать по 250 гривен (около 600 руб.) за каждого человека, которого удастся подкупить. Также политик рассказал, что Порошенко использует свой административный ресурс для массового подкупа перед выборами.

Чуть ранее депутат Верховной рады Андрей Лесик заявил, что украинские власти могут подкупить избирателей на предстоящих президентских выборах. По его словам, Киев в ходе выборов будет опираться на «коррупционные схемы». Парламентарий также добавил, что подобное уже происходило на выборах в Верховную раду. Лесик подчеркнул, что в настоящее время система, которая существует на Украине, позволяет это сделать, передает НСН.

За неделю до этого сообщалось, что Юлия Тимошенко не исключила, что нынешняя власть прибегнет к фальсификации итогов президентских выборов на Украине. При этом ее команда не позволит подтасовать результаты, поскольку она «может противостоять любому нашествию власти и таким масштабным нарушениям», заявила политик.