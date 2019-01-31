Трампа избрали «с божьей помощью», считает пресс-секретарь президента

"Думаю, что Бог призывает всех нас к различным делам в различное время, и Он хотел, чтобы Дональд Трамп был избран президентом, поэтому он и стал им", — сказала Сандерс в интервью христианской телекомпании CBN.

Она также заверила христианскую аудиторию, что уход американских военных из Сирии не приведет к дальнейшей резне верующих христиан в этой стране.

"Президент ясно заявил, что мы поддерживаем христиан, что мы поддерживаем курдов", — сказала она. "Те, кто считают, будто президент просто игнорирует любые потенциальные проблемы, не понимают фундаментального решения, которое он принял", — добавила она.

Трамп был избран президентом при поддержке ряда христианских организаций, также в его электорате немало евангельских христиан и протестантов других деноминаций.