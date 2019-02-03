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Трамп заявил, что не планирует вывод войск из Южной Кореи 

RT на русском + ещё 20 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что не планирует вывод американских войск из Южной Кореи в рамках договорённостей, достигнутых с КНДР.
«Может, однажды. Кто знает. Но, вы знаете, там очень дорого держать войска. Вы это знаете. У нас 40 тысяч военных в Южной Корее, это очень дорого. Но у меня нет планов, я даже не обсуждал их вывод», — ответил Трамп на вопрос о том, продолжая ли США держать свои войска в Южной Корее.
Также он отметил, что есть «хороший шанс» на достижение договоренности с главой КНДР Ким Чен Ыном.
По его словам, северокорейский лидер «тоже уже устал от сложившейся ситуации».
Ранее государственный департамент США сообщил, что спецпредставитель по КНДР Стивен Биган отправится 3 февраля в Сеул, где встретится с представителем Северной Кореи для переговоров.
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В мире , США , Чен Ким , Дональд Трамп , Госдеп США , CBS , КНДР , Южная Корея
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