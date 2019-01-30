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Тимошенко сравнила украинский рынок с Facebook 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава украинской партии «Батькивщина» и кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко заявила, что на Украине рынок похож на своеобразную версию Facebook.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Сегодня была на рынке в Чернигове… На рынок идут не только сделать покупки, но и узнать новости, провести какие-то свои локальные «дебаты», составить впечатление, проверить ту или иную версию событий, послушать слухов… Рынок на Украине — это некий Facebook «вживую»… Не случайно советуют идти именно на базар, чтобы узнать, чем живёт и чем дышит народ», — написала она.
По её словам, посетив рынок, она поняла, что украинцы в настоящий момент живут в основном «проблемами, невыясненными вопросами и тревогами». В частности, по её словам, люди гадают — будет ли дорожать газ, как оплатить ипотеку, почему в стране такая маленькая пенсия и где взять деньги на лекарства.
Ранее Тимошенко заявила, что коррупция является «стилем жизни» действующего украинского лидера Петра Порошенко.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФАН оценил шансы Тимошенко победить на президентских выборах.
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Комментарии
В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Николай Азаров
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