Тимошенко сравнила украинский рынок с Facebook

Глава украинской партии «Батькивщина» и кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко заявила, что на Украине рынок похож на своеобразную версию Facebook.

Об этом она написала на своей странице в Facebook

«Сегодня была на рынке в Чернигове… На рынок идут не только сделать покупки, но и узнать новости, провести какие-то свои локальные «дебаты», составить впечатление, проверить ту или иную версию событий, послушать слухов… Рынок на Украине — это некий Facebook «вживую»… Не случайно советуют идти именно на базар, чтобы узнать, чем живёт и чем дышит народ», — написала она.

По её словам, посетив рынок, она поняла, что украинцы в настоящий момент живут в основном «проблемами, невыясненными вопросами и тревогами». В частности, по её словам, люди гадают — будет ли дорожать газ, как оплатить ипотеку, почему в стране такая маленькая пенсия и где взять деньги на лекарства.

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