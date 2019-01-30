В Японии продают кукол — копии принца и принцессы

Японский наследный принц Нарухито и принцесса Масако стали моделями для создания кукол к традиционному празднику Хинамацури, который отмечается 3 марта. В этот день японские девочки показывают окружающим домашнюю коллекцию кукол хина нингё, которую размещают на специальной лестнице, на первом ярусе располагаются куклы императора и императрицы. Праздник Хинамацури — праздник девочек или праздник кукол — является одним из главнейших национальных торжеств в Японии. Он имеет глубокие корни и тысячелетнюю историю: в древние времена жители Страны восходящего солнца в «третий день луны» совершали особый обряд — пускали по реке бумажных кукол, тогда считалось, что вместе с ними уходят все несчастья и болезни. Сейчас праздник носит преимущественно светский характер: девочки наряжают кукол, ходят друг к другу в гости и дарят подарки. В этом году универмаг Sogo предлагает поклонникам императорской династии приобрести новые образцы для комплекта хина нингё — уменьшенные копии принца Нарухито и его супруги принцессы Масако. Ожидается, что старший сын императора Акихито сменит своего отца после его отречения 30 апреля 2019 года.