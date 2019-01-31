Президент Мексики заявил о прекращении «войны» против наркомафии

Мексика больше не ведет "войну" против наркомафии, сменив приоритеты внутренней политики. Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Официально больше нет войны, мы хотим мира и добьемся мира", — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что теперь главная функция власти и ее институтов — не ловить главарей картелей, а обеспечить гражданам общественную безопасность. То есть добиться снижения числа убийств и других преступлений. Как отмечают наблюдатели, по сути, Обрадор заявил о попытке договориться с главарями наркокартелей.