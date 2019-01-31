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Президент Мексики заявил о прекращении «войны» против наркомафии 

Российская Газета + ещё 4 34 минуты назад
Фото: Reuters
Мексика больше не ведет "войну" против наркомафии, сменив приоритеты внутренней политики. Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
"Официально больше нет войны, мы хотим мира и добьемся мира", — приводит его слова РИА Новости.
Он отметил, что теперь главная функция власти и ее институтов — не ловить главарей картелей, а обеспечить гражданам общественную безопасность. То есть добиться снижения числа убийств и других преступлений. Как отмечают наблюдатели, по сути, Обрадор заявил о попытке договориться с главарями наркокартелей.
Полномасштабную "войну" с преступностью в Мексике ведут с 2006 года, когда президент Фелипе Кальдерон для этих целей привлек армию и реформировал полицию. Той же стратегии придерживался и следующий глава государства Энрике Пенья Ньето. Однако преступность только растет. Проведенный недавно опрос показал, что почти 75% мексиканцев не чувствуют себя в безопасности. В 2018 году в латиноамериканской стране был побит рекорд по убийствам — жертвами бандформирований стали 34 тысячи человек.
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Комментарии
В мире , Криминал , Латинская Америка , Фелипе Кальдерон , РИА Новости , Мексика
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