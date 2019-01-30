Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает бывшего руководителя "Укркосмоса" в причастности к отмыванию более 8 миллионов долларов, предназначенных для проекта спутника "Лыбидь", сообщила в среду пресс-служба ведомства.
Ранее Национальное антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении двум мужчинам, один из которых — экс-советник директора украинского Государственного космического агентства, в причастности к причинению ущерба предприятию "Укркосмос". Бывший руководитель "Укркосмоса" стал уже третьим подозреваемым в рамках этого уголовного дела.
"Тридцатого января детективы уведомили бывшего руководителя госпредприятия "Укркосмос" о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением", — говорится в сообщении на сайте НАБУ.
По данным следствия, в течение 2011-2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу 8,2 миллиона долларов, предназначенных для строительства ракеты-носителя на мощностях госпредприятия "Южмаш", и выделенных по кредиту Канадского экспортного агентства под гарантии правительства Украины в размере 292,4 миллиона долларов.
"В результате таких действий сорван запуск первого украинского телекоммуникационного спутника "Лыбидь "… Кабинетом министров Украины продолжается обслуживание полученного государственным предприятием кредита", — говорится в сообщении.
Фамилию экс-руководителя ведомство не называет, однако известно, что сейчас гендиректором "Укркосмоса" является Иван Назарук, а до него госпредприятием руководил с 2010 года Сергей Капштык.
Контракт на создание спутника "Лыбидь" был заключен в декабре 2009 года Национальным космическим агентством Украины (НКАУ, с 2010 года — ГКАУ) с канадской компанией MacDonald, Dettwiler and Associates, Ltd (MDA). Общая сумма контракта составила 254 миллиона долларов. Заказчиком космического аппарата является Украина, но юридически по этому спутнику работает российская компания "Информационные спутниковые системы" с канадской компанией MDA.
Запуск спутника был запланирован на ракете-носителе "Зенит-3SLB" с космодрома Байконур еще в 2011 году, однако не состоялся до сих пор. Одной из причин задержек с запуском спутника "Лыбидь" стали финансовые проблемы украинского предприятия "Южмаш", отвечающего за изготовление ракеты "Зенит", которая должна вывести спутник на орбиту.