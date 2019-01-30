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В Германии пообещали Украине поддержку в Чёрном море 

Парламентская газета 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Германия готова отправить в Чёрное море свои корабли, чтобы защитить интересы Киева и «сдержать российскую вооружённую агрессию». Об этом на встрече с замминистра обороны Украины Анатолием Петренко сообщили уполномоченный по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии МИД ФРГ Михаэль Зильберт и парламентский госсекретарь Бундесвера Томас Зильберхорн, пишет «Царьград».
Отмечается, что помимо отправки кораблей, Берлин также будет способствовать освобождению моряков, которые 25 ноября прошлого года были задержаны российскими пограничниками за нарушение госграницы в районе Креченского пролива.
Ранее, 18 января, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин и Париж готовы и дальше обсуждать с Россией вопрос проверки свободы судоходства в Керченском проливе,
25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу России в районе Керченского пролива. Суда и их экипажи были задержаны российскими пограничниками. В Кремле инцидент назвали провокацией, проведённой в преддверии выборов на Украине.
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В мире , Европа , МИД , Царьград ТВ , Германия
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