В Германии пообещали Украине поддержку в Чёрном море

Германия готова отправить в Чёрное море свои корабли, чтобы защитить интересы Киева и «сдержать российскую вооружённую агрессию». Об этом на встрече с замминистра обороны Украины Анатолием Петренко сообщили уполномоченный по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии МИД ФРГ Михаэль Зильберт и парламентский госсекретарь Бундесвера Томас Зильберхорн, пишет «Царьград»

Отмечается, что помимо отправки кораблей, Берлин также будет способствовать освобождению моряков, которые 25 ноября прошлого года были задержаны российскими пограничниками за нарушение госграницы в районе Креченского пролива.

Ранее, 18 января, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин и Париж готовы и дальше обсуждать с Россией вопрос проверки свободы судоходства в Керченском проливе,

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу России в районе Керченского пролива. Суда и их экипажи были задержаны российскими пограничниками. В Кремле инцидент назвали провокацией, проведённой в преддверии выборов на Украине.