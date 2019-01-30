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Главные события среды 

Рамблер 1 час назад

Россиян начали "разводить" с телефонов Сбербанка

Мошенники начали обманывать клиентов Сбербанка звонками с номеров Сбербанка, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на публикации их жертв в соцсетях.

Россиян возмутили газовые проверки

Только 25% россиян считают, что контролирующие органы проводят проверку состояния газовых сетей и оборудования в жилых домах на высоком уровне, 48% полагают, что этот контроль поверхностный, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

"Вопрос туризма": Путин пошутил про Орешкина

Президент России Владимир Путин начал совещание с членами правительства с шутки, назвав министра экономического развития Максима Орешкина, вернувшегося из Давоса, туристом.

Поставка украинского танка в США провалилась

Мінистерство обороны Украины/Wikimedia.org
Украина не поставила США единственный экземпляр танка "Оплот", о продаже которого было с большой помпой объявлено весной 2018 года.

Сенатор Арашуков задержан в зале заседаний Совета Федерации

Сенатора Рауфа Арашукова задержали в стенах Совета Федерации, рассказал РИА Новости собеседник в верхней палате российского парламента.

Абэ назвал южные Курилы исконной территорией Японии

Токио считает северные территории, то есть южные Курильские острова, своими исконными, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе прений в нижней палате парламента.

Стало известно о тайном предложении РФ КНДР

Американская газета The Washington Post опубликовала статью о том, что Москва предлагала Пхеньяну вариант «ядерной сделки», при котором Северная Корея могла отказаться от ядерной и ракетной программ в обмен на строительство Россией атомной электростанции.

«Смачно и с удовольствием»: Симоньян плюнули в лицо

Мужчина «смачно и с удовольствием» плюнул в лицо главному редактору RT Маргарите Симоньян. Об этом она сама рассказала в своем телеграм-канале.

«АвтоВАЗ» решил поднять цены на Lada до миллиона

LADA
Крупнейший российский производитель гражданских автомобилей — «АвтоВАЗ» — объявил о старте продаж флагманского автомобиля — Lada Vesta за 1,009 миллиона рублей.
Комментарии
В мире , Видео , Синдзо Абэ , Маргарита Симоньян , Максим Орешкин , Владимир Путин , Сбербанк России , Совет Федерации , Автоваз , ВЦИОМ , Washington Post , РИА Новости , Reuters
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