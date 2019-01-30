Россиян начали "разводить" с телефонов Сбербанка
Мошенники начали обманывать клиентов Сбербанка звонками с номеров Сбербанка, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на публикации их жертв в соцсетях.
Россиян возмутили газовые проверки
Только 25% россиян считают, что контролирующие органы проводят проверку состояния газовых сетей и оборудования в жилых домах на высоком уровне, 48% полагают, что этот контроль поверхностный, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
"Вопрос туризма": Путин пошутил про Орешкина
Президент России Владимир Путин начал совещание с членами правительства с шутки, назвав министра экономического развития Максима Орешкина, вернувшегося из Давоса, туристом.
Поставка украинского танка в США провалилась
Мінистерство обороны Украины/Wikimedia.org
Украина не поставила США единственный экземпляр танка "Оплот", о продаже которого было с большой помпой объявлено весной 2018 года.
Сенатор Арашуков задержан в зале заседаний Совета Федерации
Сенатора Рауфа Арашукова задержали в стенах Совета Федерации, рассказал РИА Новости собеседник в верхней палате российского парламента.
Абэ назвал южные Курилы исконной территорией Японии
Токио считает северные территории, то есть южные Курильские острова, своими исконными, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе прений в нижней палате парламента.
Стало известно о тайном предложении РФ КНДР
Американская газета The Washington Post опубликовала статью о том, что Москва предлагала Пхеньяну вариант «ядерной сделки», при котором Северная Корея могла отказаться от ядерной и ракетной программ в обмен на строительство Россией атомной электростанции.
«Смачно и с удовольствием»: Симоньян плюнули в лицо
Мужчина «смачно и с удовольствием» плюнул в лицо главному редактору RT Маргарите Симоньян. Об этом она сама рассказала в своем телеграм-канале.
«АвтоВАЗ» решил поднять цены на Lada до миллиона
LADA
Крупнейший российский производитель гражданских автомобилей — «АвтоВАЗ» — объявил о старте продаж флагманского автомобиля — Lada Vesta за 1,009 миллиона рублей.