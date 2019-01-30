Главные события среды

Россиян начали "разводить" с телефонов Сбербанка

Мошенники начали обманывать клиентов Сбербанка звонками с номеров Сбербанка, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на публикации их жертв в соцсетях.

Россиян возмутили газовые проверки

Только 25% россиян считают, что контролирующие органы проводят проверку состояния газовых сетей и оборудования в жилых домах на высоком уровне , 48% полагают, что этот контроль поверхностный, свидетельствует опрос ВЦИОМ

"Вопрос туризма": Путин пошутил про Орешкина

Президент России Владимир Путин начал совещание с членами правительства с шутки, назвав министра экономического развития Максима Орешкина, вернувшегося из Давоса , туристом.

Поставка украинского танка в США провалилась

Мінистерство обороны Украины/Wikimedia.org

Украина не поставила США единственный экземпляр танка "Оплот", о продаже которого было с большой помпой объявлено весной 2018 года.

Сенатор Арашуков задержан в зале заседаний Совета Федерации

Сенатора Рауфа Арашукова задержали в стенах Совета Федерации, рассказал РИА Новости собеседник в верхней палате российского парламента.

Абэ назвал южные Курилы исконной территорией Японии

Токио считает северные территории, то есть южные Курильские острова, своими исконными , заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе прений в нижней палате парламента.

Стало известно о тайном предложении РФ КНДР

«Смачно и с удовольствием»: Симоньян плюнули в лицо

Мужчина «смачно и с удовольствием» плюнул в лицо главному редактору RT Маргарите Симоньян. Об этом она сама рассказала в своем телеграм-канале.

«АвтоВАЗ» решил поднять цены на Lada до миллиона

LADA