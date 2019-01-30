Русские придут! Глава Нацразведки США «заглянул» в 2020-й год

Совсем они в своей Национальной разведке обленились. Просматривается в их действиях какая-то инерция, что ли. Работают, если это можно назвать "работой", по накатанной. И вот результат. Их шеф Дэниэл Коутс как-то скучно и вяло, словно только потому, что так надо, в сенате снова обвинил Россию во вмешательстве. А где драматизм, эмоции, пафос, ну хотя бы доказательства? Другой прыгнул бы из окна, чтоб ему поверили. А этому зачем? И так сойдет. С унылым и обреченным лицом объявил, что русские придут. И опять все испортят. Уже и на выборах-2020.

Может, кто-то из его людей сгонял в будущее и вернулся? Нет. Мы бы его там увидели. Может, Сергей Лавров на брифинге как бы случайно открыл страницу своего блокнота, на которой отчетливо читалась запись "5000 хакеров в Мексику"? Нет. На такую хитрость только их Болтон способен. Может, оперативные мероприятия, хитрые комбинации, ловля на живца? Тоже мимо.

Все потому, что "Москва — эффективный противник с широкими возможностями в области кибершпионажа и политического влияния". Потому что "российская разведка выбирает в качестве целей информационные системы США". Потому что "сейчас существует угроза нападения России, а главные задачи ее спецслужб — разрушить демократию в США, подорвать их национальную политику и международные отношения". В общем, ждите — будем. Коутс столько комплиментов нам наговорил, что мы теперь как порядочная страна просто не имеем морального права его подвести.

Хотя гнать бы его из разведки за прославление вероятного противника. Ведь не догадался даже, что агент, который отвечал за ту часть его доклада, где про "вмешательство в американские выборы", тупо списал у автора "Влияния Москвы на президентскую кампанию на Украине". "Попытка обострить напряженность, подрывая доверие к властям и критикуя антироссийских политиков" — это у них как под копирку. В общем, пора старику на покой. Впарить ему можно все что угодно.

А вот Мюллера им бы попросить остаться. На второй срок. Правда, чтобы обеспечить себя еще одним делом, ему тоже надо проголосовать за Трампа. Впрочем, мы же пока не назвали своего кандидата. А их Нацразведка всего знать не может. Ну, кроме того, что русские обязательно вмешаются еще и в выборы-2024.