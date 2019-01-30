Самолет правительства Германии вновь сломался

Как отмечается, неполадки произошли в системе подачи сжатого воздуха лайнера Airbus A340, названного в честь первого федерального президента ФРГ Теодора Хойса. Проблему пытаются устранить специалисты.

Из-за поломки немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер не может вылететь из Эфиопии в Берлин. В результате он и вся делегация из 55 человек вынуждены оставаться в отеле.

Deutsche Welle отмечает, что в 2014 году Штайнмайер, который тогда был министром иностранных дел Германии, также задерживался в Эфиопии из-за поломки самолета.

Это уже не первый инцидент с немецкими правительственными самолетами за последнее время. 8 января сообщалось о поломке клапана в правом двигателе, в результате которой министру по вопросам экономического сотрудничества Германии Герду Мюллеру пришлось прервать поездку по Африке. Он тогда передвигался на лайнере Global 5000 фирмы Bombardier.

В конце ноября 2018 года самолет канцлера Германии Ангелы Меркель, направлявшийся в Аргентину, был вынужден вернуться в Кельн из-за технической неисправности. В результате Меркель прилетела на саммит G20 в Буэнос-Айресе обычным рейсом. Тогда проблемы были с системой связи Airbus A340 « Конрад Аденауэр ». Вину за произошедшее возложили на авиакомпанию Lufthansa