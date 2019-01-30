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Самолет правительства Германии вновь сломался 

Lenta.ru + ещё 5 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Самолет правительства Германии сломался в Эфиопии. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство DPA.
Как отмечается, неполадки произошли в системе подачи сжатого воздуха лайнера Airbus A340, названного в честь первого федерального президента ФРГ Теодора Хойса. Проблему пытаются устранить специалисты.
Из-за поломки немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер не может вылететь из Эфиопии в Берлин. В результате он и вся делегация из 55 человек вынуждены оставаться в отеле.
Deutsche Welle отмечает, что в 2014 году Штайнмайер, который тогда был министром иностранных дел Германии, также задерживался в Эфиопии из-за поломки самолета.
Это уже не первый инцидент с немецкими правительственными самолетами за последнее время. 8 января сообщалось о поломке клапана в правом двигателе, в результате которой министру по вопросам экономического сотрудничества Германии Герду Мюллеру пришлось прервать поездку по Африке. Он тогда передвигался на лайнере Global 5000 фирмы Bombardier.
В конце ноября 2018 года самолет канцлера Германии Ангелы Меркель, направлявшийся в Аргентину, был вынужден вернуться в Кельн из-за технической неисправности. В результате Меркель прилетела на саммит G20 в Буэнос-Айресе обычным рейсом. Тогда проблемы были с системой связи Airbus A340 «Конрад Аденауэр». Вину за произошедшее возложили на авиакомпанию Lufthansa.
Позже стало известно о планах Минобороны Германии приобрести дальнемагистральный самолет Airbus A330 или A350. На эти цели из бюджета могут выделить более 200 миллионов евро.
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Комментарии
В мире , Европа , Франк-Вальтер Штайнмайер , Конрад Аденауэр , Министерство обороны , Lufthansa , ИА DPA , Deutsche Welle , Германия , Эфиопия
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