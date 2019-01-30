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Министр обороны Венесуэлы заявил о верности Мадуро 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, выступая перед военнослужащими заявил, что Николас Мадуро является единственным законным президентом страны.
«Есть только один законный президент Боливарианской Республики Венесуэла. Это Николас Мадуро Морос, верховный главнокомандующий Боливарианскими вооруженными силами», — приводит ТАСС слова Падрино Лопеса.
Он призвал военных защищать Мадуро в соответствии с присягой.
«Мы полны энергии, мы хотим защищать родину. У нас есть оружие для того, чтобы защищать родину», — отметил он.
Ранее глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временно исполняющим обязанности президента, заявил, что уверен в переходе венесуэльских военных на свою сторону в скором времени. Также Гуаидо рассказал о тайных переговорах с венесуэльскими военными.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
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