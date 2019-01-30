МИД Германии прокомментировал план ОБСЕ по Донбассу

"Совместно с Францией федеральное правительство продолжает активно участвовать в урегулировании конфликта на востоке Украины в рамках "нормандского формата". Вопрос о планировании возможной миссии ООН является предметом продолжающихся дискуссий в "нормандском формате". Этот вопрос тесно связан с реализацией минских соглашений", — заявили в ведомстве.

В МИД добавили, что "с интересом приняли к сведению" план миссии ООН для Донбасса, предложенный специальным представителем ОБСЕ Мартином Сайдикои, который он "подробно представил в конце прошлого года на Совете министров ОБСЕ в Милане".

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Сайдик в интервью Kleine Zeitung сообщил, что предложен новый план урегулирования в Донбассе, который предполагает ввод совместной миссии ООН и ОБСЕ, действовать они должны под общим руководством во главе со спецпредставителем. План должен быть одобрен "нормандской четверкой".