Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что, в случае победы на предстоящих в марте президентских выборах, она намерена в два раза повысить пенсии украинцам за счет введения в стране новой пенсионной системы, сообщает пресс-служба ее партии в среду.
Тимошенко напомнила, что на Украине действует солидарная пенсионная система, когда владельцы предприятий или государство перечисляют пенсионные взносы работающих, но сами люди не знают, где эти деньги, какая сумма накоплена ими и была ли она проиндексирована. По ее словам, новая персонифицированная пенсионная система позволит как минимум вдвое увеличить пенсии подавляющему большинству граждан и обеспечить тех, кто тяжело работал на государство, достойной жизнью.
"В государственном банке откроется счет и все взносы делаются на частный пенсионный счет человека. Насчитывается депозит, эти деньги индексируются, а если банк купил ценные бумаги, то человеку начисляются дивиденды", — сказала она.
Так, отметила Тимошенко, на персональном счете человека за всю жизнь накапливается большая сумма денег.
"Минимум в два раза можно увеличить пенсии, которые являются низкими по сравнению с пенсиями госслужащих. Такой закон уже разработан", — добавила она.
Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Комиссия зарегистрировала уже 23 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая уже подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты.