Тимошенко пообещала в два раза повысить пенсии в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что, в случае победы на предстоящих в марте президентских выборах, она намерена в два раза повысить пенсии украинцам за счет введения в стране новой пенсионной системы, сообщает пресс-служба ее партии в среду.

Тимошенко напомнила, что на Украине действует солидарная пенсионная система, когда владельцы предприятий или государство перечисляют пенсионные взносы работающих, но сами люди не знают, где эти деньги, какая сумма накоплена ими и была ли она проиндексирована. По ее словам, новая персонифицированная пенсионная система позволит как минимум вдвое увеличить пенсии подавляющему большинству граждан и обеспечить тех, кто тяжело работал на государство, достойной жизнью.

"В государственном банке откроется счет и все взносы делаются на частный пенсионный счет человека. Насчитывается депозит, эти деньги индексируются, а если банк купил ценные бумаги, то человеку начисляются дивиденды", — сказала она.

Так, отметила Тимошенко, на персональном счете человека за всю жизнь накапливается большая сумма денег.

"Минимум в два раза можно увеличить пенсии, которые являются низкими по сравнению с пенсиями госслужащих. Такой закон уже разработан", — добавила она.