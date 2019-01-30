Ляшко заявил, что в медучреждениях Украины нет вакцины от кори

Кандидат в президенты Украины , лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что в медицинских учреждениях государства отсутствуют вакцины от кори и назвал это геноцидом, в котором обвинил исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун.

Причиной возмущения Ляшко стали проблемы, с которыми он столкнулся, решив сделать прививку от кори. По словам кандидата в президенты, он решил срочно привиться из-за того, что его товарищ заболел корью. На тот момент Ляшко пребывал в Черниговской области и на поиски вакцины, по его словам, ушло четыре часа.

"Супрун рассказывает, что люди не хотят делать прививки. Ложь. Вакцины нет или некачественная. Мы подали в суд, чтобы снять с должности Ульяну Супрун, которая виновна в этом геноциде. Пятнадцатого февраля состоится первое заседание", — написал лидер "Радикальной партии" в среду на странице в Facebook.

Ляшко отметил, что найти вакцину, и то в количестве "нескольких ампул" удалось "по блату" в Прилуцкой больнице.

Ранее в Минздраве Украины заявили, что в стране есть более 900 тысяч доз вакцин против кори, паротита и краснухи производства Бельгии и США. На сайте ведомства отмечают, что проверить количество вакцин в области можно в таблице, а если в кабинете прививок говорят, что вакцины нет, предлагают обратиться к главному врачу медучреждения для выяснения причины или по номеру телефона горячей линии ведомства.

По данным Министерства здравоохранения Украины, всего с 28 декабря 2018 года по 25 января 2019 года заболели корью более 11,7 тысячи украинцев, от осложнений умерли шесть человек.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.