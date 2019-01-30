Антикоррупционное бюро Латвии проводит обыск в кабинете мэра Риги

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии в среду проводят процессуальные действия, в частности обыск, в кабинете мэра Риги Нила Ушакова . Об этом сообщает местное информагентство LETA.

По данным агентства, обыск проводится как в кабинете столичного градоначальника в Рижской думе, так и по его месту жительства. LETA также указывает, что четверо сотрудников БПБК вынесли из кабинета Ушакова завязанный мешок, возможно компьютер, а также большую папку с документами. Представителей антикоррупционного ведомства сопровождал директор юридического управления думы Янис Лиепиньш.

В БПБК агентству подтвердили, что в рамках уголовного процесса в среду сотрудники ведомства "осуществляют незамедлительные процессуальные действия", однако "отдельные процессуальные действия бюро не может комментировать". Никто из руководства Рижской думы пока также не прокомментировал происходящее.

Коррупционный скандал

Интерес БПБК к Рижской думе может быть связан с коррупционным скандалом вокруг муниципального предприятия городского общественного транспорта "Ригас сатиксме". Антикоррупционные службы Польши и Латвии в конце 2018 года заявили, что ведут совместное расследование по поводу взятки в размере €800 тыс. для "Ригас сатиксме". Взятка, по данным следствия, была получена в связи с поставкой в Ригу порядка 200 автобусов и троллейбусов по конкурсам, которые в 2013 — 2016 годах проводило это предприятие. В связи с этим делом было проведено более 30 обысков и задержано восемь человек в Латвии и Польше, пять из них решением суда были арестованы.

На фоне коррупционного скандала об отставке заявили все пять членов правления "Ригас сатиксме", в том числе руководитель предприятия Леон Бемхенс, которого позже задержали и арестовали, а также вице-мэр Риги Андрис Америкс. В свою очередь латышские националисты потребовали отставки мэра Риги. По итогам двух голосований о выражении ему доверия градоначальник сохранил свой пост.

Бывший глава министерства охраны окружающей среды и регионального развития Каспарс Герхардс, представляющий нацблок, передал в правительство законопроект о роспуске мэрии Риги, который должен одобрить кабмин, утвердить парламент и подписать президент, однако правительство отложило его рассмотрение, а бывший премьер назвал этот документ "юридическим браком". На его необоснованность также указали Латвийский союз самоуправлений и Латвийская ассоциация больших городов.

Минрегионов заявило о намерении уточнить редакцию законопроекта и повторно представить его на рассмотрение в кабмин, что и было сделано в начале прошлой недели. Юрис Пуце, который сменил Герхардса на должности главы минрегионов, ранее заявил, что намерен ознакомиться с этим законопроектом и готов рассмотреть вопрос об отставке мэра Риги после коррупционного скандала в "Ригас сатиксме". Сам Ушаков назвал эту законодательную инициативу политическим шоу и заявил о готовности оспорить ее в Конституционном суде.