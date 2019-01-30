Назарбаев призвал чиновников сменить гардероб

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев попросил политиков и чиновников переодеться в прямом смысле слова. Лидер призвал коллег носить вещи местного производства.

Во время беседы с молодёжью, главе государства показали качественные вещи, изготовленные национальными производителями. Но подрастающее поколение не обращает на «своих» поставщиков внимания, делая выбор в польщу иностранных брендов, пишет «Интерфакс»

«Всё у нас привозится из-за рубежа. Ладно, модники и модницы есть, им подавай «шанель-манель» и так далее. Но простой народ?..», — заявил Назарбаев.

Депутат мажилиса (нижняя палата парламента Казахстана) Азат Перуашев предложил переименовать страну в Казахскую Республику.

Ранее News.ru сообщал о подписании плана совместных действий между Москвой и Астаной на ближайшие три года. Среди документов — меморандум о намерениях в рамках программы приграничного сотрудничества, протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами двух государств о порядке пересечения российско-казахстанской госграницы жителями приграничных территорий.