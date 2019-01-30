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Назарбаев призвал чиновников сменить гардероб 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев попросил политиков и чиновников переодеться в прямом смысле слова. Лидер призвал коллег носить вещи местного производства.
Во время беседы с молодёжью, главе государства показали качественные вещи, изготовленные национальными производителями. Но подрастающее поколение не обращает на «своих» поставщиков внимания, делая выбор в польщу иностранных брендов, пишет «Интерфакс».
«Всё у нас привозится из-за рубежа. Ладно, модники и модницы есть, им подавай «шанель-манель» и так далее. Но простой народ?..», — заявил Назарбаев.
Депутат мажилиса (нижняя палата парламента Казахстана) Азат Перуашев предложил переименовать страну в Казахскую Республику.
Ранее News.ru сообщал о подписании плана совместных действий между Москвой и Астаной на ближайшие три года. Среди документов — меморандум о намерениях в рамках программы приграничного сотрудничества, протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами двух государств о порядке пересечения российско-казахстанской госграницы жителями приграничных территорий.
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В мире , Нурсултан Назарбаев , Азат Перуашев , Интерфакс
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