Капитана «Норда» могли убить

По факту пропажи капитана «Норда» на Украине открыли дело об убийстве

Полиция города Мелитополь в Запорожской области Украины открыла дело по статье об умышленном убийстве в связи с пропажей капитана рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, сообщил адвокат Александр Руденко

«Насколько нам известно, есть уголовное дело. Как нам сообщили в устном порядке, дело открыто по статье «Умышленное убийство», — рассказал Руденко ТАСС.

Во вторник первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс потребовал от Киева предоставить информацию о местонахождении Горбенко. Ранее стало известно, что он пропал.

Напомним, судно было захвачено украинской стороной еще в марте 2018 года. В октябре семерых российских моряков обменяли на семерых украинских моряков судна ЯМК-0041, однако капитана «Норда» оставили на территории Украины.