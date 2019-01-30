Капитана «Норда» могли убить

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По факту пропажи капитана «Норда» на Украине открыли дело об убийстве 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Полиция города Мелитополь в Запорожской области Украины открыла дело по статье об умышленном убийстве в связи с пропажей капитана рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, сообщил адвокат Александр Руденко.
«Насколько нам известно, есть уголовное дело. Как нам сообщили в устном порядке, дело открыто по статье «Умышленное убийство», — рассказал Руденко ТАСС.
Во вторник первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс потребовал от Киева предоставить информацию о местонахождении Горбенко. Ранее стало известно, что он пропал.
Напомним, судно было захвачено украинской стороной еще в марте 2018 года. В октябре семерых российских моряков обменяли на семерых украинских моряков судна ЯМК-0041, однако капитана «Норда» оставили на территории Украины.
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В мире , Видео , Украина , Александр Руденко , Ефим Фикс , ИТАР-ТАСС
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