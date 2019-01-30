Главы МИД ЕС обсудят действия в отношении Венесуэлы 

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в Национальном собрании, заявил о планах глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза обсудить ситуацию в Венесуэле в связи с отсутствием ответа от президента Николаса Мадуро по выборам.
«Завтра министры иностранных дел ЕС соберутся в Бухаресте, в частности, чтобы посмотреть, что сделать в связи с отсутствием ответа президента Мадуро», — цитирует ТАСС министра.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что если империалисты хотят новых выборов, пусть подождут до 2025 года.
В Германии, Франции, Испании и Великобритании заявили, что признают лидером Венесуэлы председателя оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, если в ближайшее время в стране не будет принято решение относительно проведения выборов.
31 января стало известно, что ситуацию в Венесуэле обсудили глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и госсекретарь США Майк Помпео.