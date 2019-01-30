Главы МИД ЕС обсудят действия в отношении Венесуэлы

«Завтра министры иностранных дел ЕС соберутся в Бухаресте, в частности, чтобы посмотреть, что сделать в связи с отсутствием ответа президента Мадуро», — цитирует ТАСС министра.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что если империалисты хотят новых выборов, пусть подождут до 2025 года.

В Германии, Франции, Испании и Великобритании заявили, что признают лидером Венесуэлы председателя оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, если в ближайшее время в стране не будет принято решение относительно проведения выборов.