Мадуро отказался говорить о российской охране и понадеялся на Бога

На вопрос о том, ожидает ли он нового покушения, Мадуро ответил, что верит в защиту Господа.

«Моя судьба в руках Господа», — сказал он.

Кроме того, он отметил, что его защищает народ Венесуэлы.

В то же время глава государства отказался комментировать наличие в службе охраны россиян.

«Не могу этого сказать. No comment. Не комментирую ничего», — ответил он.

Ранее 30 января Мадуро заявил, что не собирается проводить новые президентские выборы раньше, чем в 2025 году, несмотря на ультиматум «империалистов» из Евросоюза