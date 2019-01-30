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Мадуро отказался говорить о российской охране и понадеялся на Бога 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался отвечать на вопрос о россиянах среди своих охранников и понадеялся на Бога. Такое заявление он сделал в интервью РИА Новости.
На вопрос о том, ожидает ли он нового покушения, Мадуро ответил, что верит в защиту Господа.
«Моя судьба в руках Господа», — сказал он.
Кроме того, он отметил, что его защищает народ Венесуэлы.
В то же время глава государства отказался комментировать наличие в службе охраны россиян.
«Не могу этого сказать. No comment. Не комментирую ничего», — ответил он.
Ранее 30 января Мадуро заявил, что не собирается проводить новые президентские выборы раньше, чем в 2025 году, несмотря на ультиматум «империалистов» из Евросоюза.
23 января на фоне массовых протестных выступлений спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом. Его признали США, Канада и ряд стран Латинской Америки. Москва поддержала Мадуро. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой, который состоялся 24 января, назвал нарушением норм международного права вмешательство других стран в ситуацию в республике. Он также призывал решить вопрос мирным путем.
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В мире , Николас Мадуро , Владимир Путин , ЕС , РИА Новости , Венесуэла
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