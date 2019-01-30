Принуждение к голосованию за Порошенко попало на видео

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Принуждение учителей к голосованию за Порошенко попало на видео 

Lenta.ru + ещё 2 59 минут назад
С учителями одной из школ Донецкой области провели беседу, в ходе которой их принуждали голосовать за действующего президента Украины Петра Порошенко на следующих выборах. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пользовательница Елена Скидан.
Скидан опубликовала видео, на котором руководство школы проводит разъяснительную беседу с учителями. Учителям объявляют о необходимости «поддержать действующего президента». За это им обещали «300 гривен от одного благотворительного фонда». Учителей призвали прислушаться к этому совету и «не лезть на рожон».
«Голосуйте правильно, или с вами что-то может внезапно случиться», — убеждают учителей.
Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Занимающий пост главы государства с 2014 года Порошенко выдвинулся на второй срок. Согласно результатам проведенного Институтом анализа и прогнозирования вместе с Киевским пресс-клубом и рядом общественных организаций социологического исследования, опубликованного 28 января, Порошенко делит третье место в рейтинге возможных кандидатов с Юрием Бойко — каждого из них готовы поддержать по 11,9 процента тех, кто будет участвовать в голосовании и определился со своим выбором. Возглавляет рейтинг Юлия Тимошенко — за нее готовы проголосовать 20,2 процента избирателей, на втором месте Владимир Зеленский с 12,5 процента.
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В мире , Видео , Украина , Юрий Бойко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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