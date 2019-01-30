Почему Британия ополчилась на социальные сети

В преддверии Брексита власти Великобритании пытаются взять под контроль все информационное пространство. Самым популярным соцсетям уже пригрозили блокировкой. Поводом к закручиванию гаек стала трагедия, случившаяся еще в 2017 году, а реальные причины, разумеется, лежат гораздо глубже.

Всю последнюю неделю британские СМИ увлеченно обсуждают самоубийство Молли Расселл. 14-летняя девочка росла в интеллигентной семье среднего класса, жила в престижном районе Лондона, ходила в дорогую школу, проводила каникулы за границей. Родители утверждают, что у нее не было ни материальных, ни психологических проблем: «она была обычным жизнерадостным подростком».

Однако как-то вечером Молли сделала уроки, собрала школьный рюкзак и ушла в свою спальню. Наутро потрясенные родители нашли ее мертвой. Она оставила предсмертную записку:

«Простите. Я сделала это из-за себя».

Отец Молли начал изучать ее смартфон и увидел, что его дочь просматривала в Инстаграме фото с хештэгами «депрессия» и «самоубийство». Чем больше она кликала на эти слова, тем больше материала в тему предлагал ей алгоритм соцсети. Другая сеть — Pinterest — продолжала присылать ей ссылки на соответствующие картинки уже после ее смерти. Пораженный горем отец заявил, что его дочь «убили соцсети».

Эта трагическая история прокатилась по всем британским изданиям. Ведущие газеты опубликовали фотографии Молли. Очаровательная девочка играла на снегу, ездила на лошадке, обнимала плюшевого мишку. Отца Молли пригласили на телевидение и радио, он постоянно давал интервью и выкладывал все новые фото своей дочери.

Психологи писали колонки о том, что фотографии в соцсетях особенно опасны для неокрепшей психики подростков. Политики требовали покаяния от владельцев соцсетей. Представителя Facebook (именно эта соцсеть владеет Инстаграмом) пригласили на телевидение и подвергли форменному допросу с предъявлением фотографий, которые, по мнению журналистов, «губят наших детей». Пресс-секретарь премьер-министра передала глубокую озабоченность Терезы Мэй . Наконец, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что если соцсети немедленно не удалят весь контент, способный травмировать подростков, им может грозить блокировка.

Кампания велась настолько организованно, британские журналисты проявили такую дисциплинированность, что никто не задался простым вопросом: а почему все вдруг принялись рьяно обсуждать самоубийство, которое произошло почти полтора года назад — осенью 2017 года?

Число подростковых самоубийств в Соединенном Королевстве в последние годы постоянно растет. С 2010 года оно увеличилось на 67%. В 2017 году только в Англии и Уэльсе покончили с собой 177 юношей и девушек в возрасте от 15 до 19 лет. Особенно неблагополучна статистика по Лондону.

Причины этого трагического решения всегда сложны. Материальная неустроенность, стресс, проблемы в семье могут осложняться алкоголизмом и наркоманией. В более благополучных семьях на первое место выходит страх плохой успеваемости, несчастная любовь, конфликты в школе, буллинг — сетевой и реальный.

В случае Молли Рассел никто даже не задался вопросом, не было ли у нее каких-то проблем, из-за которых она и начала гуглить «депрессию». Общественность беспрекословно приняла версию ее отца и принялась травить владельцев соцсетей. Почему эта кампания началась именно сегодня?

Ну, во-первых, это добрая традиция британских властей — отвлекать внимание избирателей от внутренних проблем, переводя стрелки на транснациональные корпорации. Каждый раз, когда нужно пресечь обсуждение провалов местных властей, британские СМИ начинают муссировать тему жадности и нечестности иностранных — чаще всего американских — воротил. Сейчас у граждан накопилось к правительству немало вопросов по Брекситу — так что эта тема опять пошла в ход.

После обвинения в подстрекательстве к самоубийству подростков СМИ не забывают напомнить читателям, что американские олигархи, распоряжающиеся соцсетями, платят в Британии неприлично маленькие налоги. И это действительно так. Например, компания Марка Цукерберга заработала в 2017 году на продажах в Британии почти 1,3 миллиарда фунтов. Однако Facebook сумела доказать, что расходы на доставку и административные расходы «съели» почти всю прибыль. Так что из миллиарда с хвостиком в налогооблагаемую прибыль попало лишь 68 миллионов фунтов. С нее Facebook и заплатила торжественно в британскую казну аж 15,8 миллиона фунтов.

Эту — совершенно законную — схему завышения расходов используют при работе в Британии практически все ТНК — и Google , и Amazon , и Netflix , и Starbucks . Получается, что иностранный бизнес с миллиардными оборотами платит налогов на порядки меньше, чем любой рядовой англичанин со своей рядовой зарплатой. Время от времени британские СМИ в едином порыве священного гнева принимаются клеймить это безобразие.

Имитационный характер этого «поднятого гнева масс» уже становится очевиден даже самим массам. Подобные кампании организуются далеко не первый раз, но абсолютно ничего в поведении иностранного капитала на территории Соединенного Королевства так и не меняется.

Вторая причина, почему власти Британии взялись за соцсети, заключается в общей нервозности перед Брекситом. На случай выхода из ЕС по модели «no deal» — то есть без всяких условий — правительство уже запланировало чрезвычайные меры, достойные полномасштабного национального кризиса. Уже набрано около десяти тысяч волонтеров. На улицы предполагается вывести армейские патрули. Поговаривают даже о введении военного положения.

Накануне такого форс-мажора властям королевства жизненно необходимо зачистить все информационное пространство.

Местные СМИ проявляют дисциплину просто военную. Гораздо труднее взять под контроль контент соцсетей, принадлежащих иностранным собственникам. Этим и обусловлен жесточайший информационный накат на владельцев соцсетей.

Истерика в СМИ на тему подростковых самоубийств, общественное возмущение, прямые угрозы блокировкой, напоминание о неуплаченных налогах — все это должно заставить американских олигархов проявить гибкость и сговорчивость. И цензурировать контент своих соцсетей в строгом соответствии с пожеланиями британского правительства.

Любимым занятием «свободных» британских СМИ всегда было упрекать «тоталитарные» страны за попытки контролировать интернет. Стоит только вспомнить, как бранили все эти годы Китай за блокировку Facebook или Россию за блокировку Telegram. Сейчас британские власти точно так же «тоталитарно» укрощают ту же Facebook — только выглядит это куда более неуклюже, а результативность обещает быть куда сомнительнее.