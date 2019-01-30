Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что следующие выборы в стране состоятся в 2025 году.
Таким образом он отверг ультиматум Европейского союза, который поручил провести голосование в течение восьми дней, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что оппозиция Венесуэлы, контролирующая Национальную ассамблею (однопалатный парламент), обвинила власти страны во главе с президентом Николасом Мадуро в попытке вывезти запасы золота в Россию. Якобы именно с этой целью в Каракас прилетел самолёт из Москвы.