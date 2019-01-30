Мадуро назвал дату проведения выборов в Венесуэле

Ранее News.ru писал, что оппозиция Венесуэлы, контролирующая Национальную ассамблею (однопалатный парламент), обвинила власти страны во главе с президентом Николасом Мадуро в попытке вывезти запасы золота в Россию. Якобы именно с этой целью в Каракас прилетел самолёт из Москвы.