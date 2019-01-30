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Мадуро назвал дату проведения выборов в Венесуэле 

News.ru 21 минуту назад
Фото: imago stock&people/Global Look Press
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что следующие выборы в стране состоятся в 2025 году.
Таким образом он отверг ультиматум Европейского союза, который поручил провести голосование в течение восьми дней, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что оппозиция Венесуэлы, контролирующая Национальную ассамблею (однопалатный парламент), обвинила власти страны во главе с президентом Николасом Мадуро в попытке вывезти запасы золота в Россию. Якобы именно с этой целью в Каракас прилетел самолёт из Москвы.
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В мире , Николас Мадуро , ЕС , РИА Новости , Венесуэла
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