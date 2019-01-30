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Армия Венесуэлы готова к войне с США 

News.ru 47 минут назад
Фото: Rayner Pena/dpa/Global Look Press
Военные Венесуэлы готовы отразить возможное нападение армии США. Бойцы Боливарианской Республики «приглашают» американцев на свою землю.
Заявление стало ответом на запись в блокноте Джона Болтона — помощника главы Белого дома — «Пять тысяч солдат в Колумбию». Фразу посчитали намёком на скорые боевые действия.
«Вы хотите войны? Вы её получите. Мы вас ждём!», — передаёт слова представителей вооружённых сил телеканал teleSUR.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал политику Вашингтона в отношении Каракаса «разрушительной» и обвинил администрацию Трампа в открытых призывах к государственному перевороту.
Ранее News.ru сообщал об угрозе срыва оружейных контрактов Москвы и Венесуэлы. Активные поставки в Боливарианскую Республику начались при прежнем президенте страны — Уго Чавесе. Договоры заключались с Кремлём с 2001 года. Сейчас местная армия использует преимущественно российское и частично китайское оборудование.
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Комментарии2
В мире , Армия , Джон Болтон , Уго Чавес , Сергей Лавров , Венесуэла , Колумбия , США
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