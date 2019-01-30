Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предложил проверить население страны при помощи специальной программы на предмет сотрудничества с властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
"В Одессе на базе одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра разработана программа по принципу прохождения полиграфа на компьютере любым сознательным человеком, который по определенному алгоритму реагирует на перечень вопросов… Для этого нужен компьютер и полчаса на одного человека. Придется пропустить (через полиграф, — ред.) все население, потому что сосед на соседа будет стучать, обижаться и мстить, потому что таковы реалии Украины", — заявил Матиос в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, соответствующее поручение дал президент Украины Петр Порошенко.
"Сейчас много кто занимается тем, как отсеять тех людей, которые вынужденно живут в режиме оккупации, от тех, кто вынужденно работает учителем в школе, и тот, кто сознательно организует фейковые выборы и собирает налоги", — отметил Матиос.